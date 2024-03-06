Hyundai i10 satışı fiyatları: Türkiye’nin en ucuzuna özel fiyat! 447.000 lira! Dev kampanya

Mart ayının zamlarının otomobil fiyatlarına eklenmesi ile beraber artık insanlar çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyorlar. Bütçe sıkıntısı yaşayanlar ise ucuz fiyata otomobil sahibi olmanın yollarını araştırıyorlar. Piyasaya göre çok düşük fiyatlarla sıfır kilometre otomobil satın almanın bir yolu bulunuyor. Lakin bu yol herkes için açık olmayabiliyor.

Sıfır kilometre otomobillerin fiyatları incelendiğinde bu fiyatların önemli bir kısmının ÖTV olduğu görülüyor. Bir otomobil satın alınacaksa o otomobilin fiyatının yaklaşık yüzde 40’lık kısmını ÖTV oluşturuyor. Bu ÖTV maliyetinin devreden çıkarılması gerçekleşmeden ucuz fiyata sıfır araç almanın yolu bulunmuyor. ÖTV maliyeti ise devletin en önemli gelir kaynaklarından birisi olduğu için devlet bundan kolay kolay vazgeçmiyor. Ancak araç satın alacak kişinin yüzde 90 ve üzerinde engeli varsa devlet bu kişilere tamamen ÖTV’siz olarak sıfır kilometre araç satın alma hakkı veriyor. Böylece otomobilin fiyatı yüzde 40 oranında ucuzluyor.

ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil satın alınacaksa bunun bazı kuralları bulunuyor. Öncelikle kişinin yüzde 90 ve üzerinde engelli olduğuna dair sağlık raporu istenecektir. Bu koşul sağlandıktan sonra herhangi bir otomobil bayisine giderek sıfır araç satın alma işlemine başlanılıyor. Bu şekilde ÖTV’siz bir araç satın alındığında 5 yıl daha Bu hak kullanılamıyor. Satın alınan araç ise 5 yıl boyunca satılamıyor. Bu satış yasağı net bir kısıtlama olarak değil de süresi dolmadan satılan otomobillerden muaf olunan ÖTV geri istendiği için tercih edilmiyor.

HYUNDAİ i10 ÖTV’SİZ FİYAT!

Hyundai i10 model sıfır kilometre araç satın almak isteyenler ÖTV muafiyeti ile bunu gerçekleştirmek istediklerinde oldukça düşük bir fiyat ile karşılaşıyorlar. Şu anda Hyundai i10 806.000 TL fiyatla satılıyor. ÖTV muafiyeti hakkı olanlar için ise bu fiyat 447.000 TL’ye düşüyor. Bu hakka sahip olan kişiler sadece 447.000 TL ödeyerek sıfır kilometre Hyundai i10 sahibi oluyorlar. Üstelik bu araç satın alınırken kredi desteği imkanları da kullanılabiliyor.