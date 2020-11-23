Hyundai Elantra N kamuflajlı olarak karşımıza çıktı

Elantra N modelini kamuflajlı fotoğraflar ve kısa bir videoyla tanıtan Hyundai, diğer N modellerinde olduğu gibi yüksek performanslı bir motor ve sportif tasarımla N dünyasına özgü özellikler sunuyor.

Kaputunun altında güçlü bir motor bulunan dört kapılı sedan otomobil, günlük kullanımın haricinde pist performansıyla dasahibine üstün bir sürüş keyfi yaşatacak.Elantra N, diğer hızlı kardeşleri gibi dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak kabul edilen Almanya’daki Nürburgring'de test edilerek geliştiriliyor.Şu anda son aşamalardan geçen Elantra N,önümüzdeki yıl üretilmeye başlanacak.

Elantra N ile performans atağını devam ettiren Hyundai, 2021 yılında i20 N ve KONA N ile de gövde gösterisi yapmaya devam edecek.