Hyundai Assan'da müşteri memnuniyeti ön planda! Markadan yeni uygulama: “myHyundai Türkiye”

Hyundai Assan, "Progress for humanity" yani "İnsanlık için ilerleme" felsefesi kapsamında kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sadece ürettiği otomobillerle değil aynı zamanda geliştirdiği yeni teknolojik uygulamalarla da tüm insanlığın günlük yaşamlarını daha pratik hale getirerek hem zamandan hem de mekandan tasarruf etmelerine olanak sağlıyor.

Müşteri memnuniyetinde de her zaman birinci olmayı kendine ilke haline getiren Hyundai Assan, son olarak geliştirdiği bir mobil uygulama ile başta Hyundai sahipleri olmak üzere tüm otomobil severlerin ilgisini çekti.

myHyundai Türkiye adı verilen mobil uygulama ile seçilen Hyundai Yetkili Satıcısı’yla görüntülü görüşme yapılabiliyor ve servis randevusu planlanabiliyor. Aynı zamanda, gerektiğinde en hızlı şekilde yol yardım hizmeti de alınabiliyor. Kullanıcılar, marka ortaklıkları ile indirim fırsatlarından da yararlanabiliyor. Uygulama ile sahip olunan araç hakkında ihtiyaç duyulan tüm bilgilere tek bir yerden erişebilirken aracın önceki bakım randevuları hakkında da genel bir bakış sunuyor.

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myHyundai Türkiye, bir Hyundai modeli satın alma ile ilgili her şeyi daha kolay hale getiriyor. Modeller hakkında gerekli bilgilere anında ulaşılırken online rezervasyon, test sürüşü talebi ve online kredi başvurusunda da bulunulabiliyor. Bu uygulamayı kullanmak için Hyundai sahibi olmayı gerektirmiyor.