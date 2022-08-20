Hyperloop teknolojisinde ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması’nın ödül törenine katıldı. Varank, törenden evvel gazetecilere yaptığı açıklamada 5’inci nesil taşımacılık hyperloopun, karada ses üstü hızlara çıkarak seyahat etme teknolojisini araştıran yeni bir alan olduğunu söyledi.

Tüm dünyada bu alanda firmaların, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin çalıştığını belirten Varank, böyle önemli bir hususu Türkiye olarak ıskalamanın kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Bu manada TEKNOFEST kapsamında bu sene ilk kez öğrencilere yönelik hyperloop yarışması düzenlediklerini belirtti.

Öğrenciler yarışıyor

Varank, Hyperloop Geliştirme Yarışması için çok ciddi bir altyapı kurduklarına işaret etti. 208 metre uzunluğunda vakumlu tünellerle öğrencilerin geliştirdikleri araçları yarıştırdıklarına dikkat çekti.

Yarışmanın Türkiye’de ilk defa düzenlendiğini hatırlatan Varank, “Avrupa’da ve Amerika’da buna benzer etkinlikler yapılıyor, altyapılar kuruluyor. Şu anda Türkiye’de kurduğumuz bu altyapı, Avrupa’daki ve Amerika’daki benzerlerine yaklaşan altyapılardan biri. Böyle bir yarışmayı düzenleyip geleceğin teknolojilerinde genç arkadaşlarımızın emek vermelerini, araştırma yapmalarını sağlamamız gerçekten bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici. Burada güzel bir sinerji oluşturduk” diye konuştu.

Varank, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), TCDD, BOTAŞ ve Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun yanı sıra özel sektörden birçok şirketin yarışlara destek verdiğinin altını çizdi.

Yarışmanın düzenlenme amacına değinen Varank, “Bunu niye yapıyoruz? Gençlerimiz, öğrencilerimiz geleceğin teknolojilerine, geleceğin trendlerine aşina olsunlar ve o alanlarda çalışsınlar. Gelecekte Türkiye’nin başarı hikâyesini bu arkadaşlarımız yazsınlar diye biz bu işleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Gençlerde kabiliyet var

Varank, şöyle devam etti:

“Türkiye’de hyperloop alanında araştırma yapmak isteyen hocalarımız, öğrencilerimiz, şirketlerimiz Gebze Yerleşkesi’nde oluşturduğumuz altyapıyı kullanabilecekler. Gençler için burada atölyeler oluşturacağız. İnşallah hyperloop teknolojisinde, yeni nesil ulaştırma alanında da ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız. Biz inanıyoruz ki gençlerde bu kabiliyet var, Türkiye’de bu kabiliyet var. Başarmamızın önünde hiçbir engel yok. İnşallah hep beraber bir olup bu sinerjiyi devam ettireceğiz.”

TEKNOFEST’e bu sene 40 kategoride 150 bin takım ve 600 bin yarışmacının başvurduğunu bildiren Varank, “2018’de tutuşturduğumuz meşalenin şu anda devasa bir teknoloji, yenilik, inovasyon ateşine dönüştüğünü görebiliyoruz. Bundan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye iddialı

Bugün tüm dünyanın insansız hava araçlarını konuştuğunun aktaran Varank, şunları kaydetti: “Yabancı basını tarayın her gün Türkiye’nin insansız hava araçlarıyla ilgili haber çıkıyor mu? Çıkıyor. Ne diyorlar? ‘Savaş konseptini değiştirdiler’. Gidip bakıyorsunuz o araçları geliştiren mühendislerin, teknisyenlerin yaş ortalaması 30’un altında. Biz TEKNOFEST gençliğine güveniyoruz, TEKNOFEST gençliğine inanıyoruz. Türkiye’nin yarınlarını, Türkiye’nin başarı hikâyesini TEKNOFEST kuşağı en güzel şekilde yazacak. Biz de onlara yardımcı olacağız. Bu işte emeği geçenlere ve yarışmaya gelen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu altyapı Avrupa’daki en güzel altyapılardan biri oldu. Buradan Türkiye’ye ve dünyaya ‘Hyperloop geliştirmeyle ilgili çalışmak istiyorsanız bundan sonra Türkiye’ye gelin, Gebze’ye gelin, TÜBİTAK’a gelin. Biz size bu imkânları en güzel şekilde kullandıracağız” diye sesleniyoruz. Atölyelerimizi de kuracağız. İnşallah Türkiye hyperloopta en ileri ülkelerden biri olacak.”