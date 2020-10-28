Huzurun tesis edildiği Hakkari artık terörle değil güzelliklerle anılıyor

HAKKARİ (AA) - MESUT VAROL/SAYİM HARMANCI - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonunca Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları, yıllarca terörün gölgesinde kalan kentin saklı güzelliklerinin tanıtımına katkı sağladı.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığı sayesinde huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari, son zamanlarda ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışı ve Çukurca ilçesinde foto safari gibi organizasyonlarla kabuğunu kıran kadim kent, Türkiye Rafting Şampiyonası organizasyonu kapsamına 40 ilden 450 sporcuyu ağırlayarak kardeşlik duygularını da pekiştirdi.

Yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen kentin sahip olduğu güzelliklerin Türkiye Rafting Şampiyonası ve diğer organizasyonlar aracılığıyla tanıtılması Hakkarilileri de sevindirdi.

- "Hakkari sportif etkinliklerin şehri olacak"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hakkari'de Hayat Var, Gelin Bu Hayatı Yaşayın" sloganıyla gerçekleştirilen şampiyonanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Hakkari'nin dağları, vadileri ve Zap Suyu ile bölgenin saklı cenneti olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Dağlarımız ancak Alpler ve Himalayalar ile kıyaslanabilir. Zap Suyu da bir çok efsane ve türkülere konu olmuş. Zap Suyu'nu halkımızın turizmine ve ekonomisine katkı sağlaması anlamında değerlendiriyoruz. Bu çerçevede de ilk kez böyle şampiyonayı düzenliyoruz. Bu etkinlikler, Hakkari'nin artık o eski kötü günlerini, imajını silmiş durumda. Hakkari'de yatırım, istihdam, turizm ve kültür var. Bundan sonra da sportif etkinliklerin, sempozyumların, festivallerin şehri olacak. Türkiye'nin her yerinden sporcu burada. Bu bizim için çok önemli. Kentin tanıtılması için de çok değerli. Kısaca Hakkari'de hayat var, güzellik var. Gelin bu hayatı yaşayın diyoruz."

- "Türkiye'de artık Hakkari konuşuluyor"

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise etkinlik için kente gelenlerin yöre halkıyla çok güzel kaynaştığını söyledi.

Sporun dostluk, kardeşlik ve sevgi anlamına geldiğini Hakkari'de bir kez daha gördüklerini vurgulayan Yardımcı, "Bu etkinlikleri ısrarla yapmaya devam edeceğiz. Hakkari'de etkinliğin yapılacağı alanı düzenleyip muhteşem bir dağ sporları kamp merkezi haline getireceğiz. Dün Rus Milli Takımı mesaj göndermiş. 30 kişiyle Hakkari'de kamp yapmak istiyorlar. Burası çok önemli bir kamp merkezi olacak." dedi.

Etkinliğin kentin tanıtımına da katkı sağladığını belirten Yardımcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de artık Hakkari konuşuluyor. Herkes buradan fotoğraf paylaşıyor. Muhteşem bir organizasyon. Buradan milli takım kamp adayları seçeceğiz. Onun için Hakkari'yi yalnız bırakmayacağız. Yaptığımız iş çok güzel. Sokak bunu çok iyi algılıyor. Bu etkinliklerin şehrin yapısını değiştireceğini çok kısa sürede göreceğiz."

Yarışmaya Şırnak'tan katılan Hicran Gökçe de "Bölgemiz daha önce terörle anılıyordu. Artık böyle etkinliklerin olması çok önemli. Bu nedenle mutluyuz. Bu etkinliklere katılmak bizi gururlandırıyor. Üçüncü yarışmamız olmasına rağmen güzel başarılar elde ettik." şeklinde konuştu.