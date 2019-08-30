Huzurevi sakinleri denizin keyfini çıkardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Denizkızı Turizm A.Ş. personeli, kentte denizin, güneşin ve kumun tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı birçok turisti ağırlarken, gerçekleştirdikleri çevreci ve sosyal projelerle de beğeni topluyor.

Mavi Bayrak programı kapsamında çevre kirliliği sorununa dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri “Ne Kadar Sürede Ne Kadar Çöp?” etkinliği kapsamında Denizkızı Turizm A.Ş. personeli tarafından Susanoğlu plajında temizlik yapıldı. 30 dakika boyunca yapılan temizlik sonrasından çok sayıda plastik, cam ve metal atık toplandı. Toplanan atıklar içerisinde ayrıca sigara izmaritleri ve kuruyemiş kabukları da yer aldı. Denizkızı Turizm A.Ş. personelinin gerçekleştirdiği çevre etkinliğine plajda denizin tadını çıkaran tatilciler de katıldı. Bugüne kadar dezavantajlı tüm gruplara özel gerçekleştirdiği etkinliklerle birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Denizkızı Turizm A.Ş.’nin son misafirleri huzurevi sakinleri oldu. Denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyen huzurevi sakinleri, Denizkızı Turizm A.Ş.’ye ait otobüslerle kaldıkları huzurevlerinden alınarak plajlara getirildi. Plajda gönüllerince bir gün geçiren huzurevi sakinleri, öğle yemeklerini ise şirkete ait büfelerden yedi.