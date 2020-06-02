  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Huzur Sağlık-Sen’den Kızılay’a kan bağışı

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı Kızılay’ın kan bağışı çağrısına destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:59:00 -
Huzur Sağlık-Sen’den Kızılay’a kan bağışı

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı Kızılay’ın kan bağışı çağrısına destek verdi.


Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün ve sendika üyeleri, pandemi sürecinde kan bağışçısı sayısının düşmesi sebebiyle kan bağışı desteğinde bulundu. Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Boçkün, salgın sürecinin kan stoklarını ciddi düzeyde etkilediğini söyledi. Böçkün, “Kan ihtiyacı olan vatandaşlarımızın acil durumlarda kan ihtiyaçlarının karşılanması açısından gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızı kan bağışı noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz. Her türlü sosyal sorumluluk projelerinde var olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı