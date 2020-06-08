  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Huzur ortamı sağlandı arıcılar Kel Mehmet Dağlarına koştu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde arıcılar, huzur ortamının sağlanması ile birlikte Kel Mehmet Dağlarına koştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:55:59 -
Huzur ortamı sağlandı arıcılar Kel Mehmet Dağlarına koştu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde arıcılar, huzur ortamının sağlanması ile birlikte Kel Mehmet Dağlarına koştu. Daha önce terörün kol gezdiği dağlarda arıcılık yapan üreticiler, huzurun tadını çıkarıyor.


Bir dönem teröristlerin kol gezdiği Kel Mehmet Dağları, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzura kavuştu. Dağların güvenli hale getirilmesini fırsat bilen arıcılar, yaylalara akın etti. Uludere bölgesinde yaylalara giden arı yetiştiricileri, ’gezgin arıcılığı’ güvenli ortamında sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.


Kel Mehmet Dağlarına arıcılık yapan Adil Babat, huzur ortamının sağlanması ile birlikte arılarını Kel Mehmet Dağlarına getirdiklerini söyledi. Babat, "15 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Huzur ortamının sağlanmasıyla arılarımızı Kel Mehmet Dağlarına getirdik. Bu dağlar Uludere’nin en yüksek rakımlı dağıdır. Bitki çeşitliliği çok fazladır. Bal verimi az ama bal kalitesi çok yüksektir. Bölgemizde huzur ortamının sağlanmasıyla her yere gidebiliyoruz. Biz arıcılar ve çiftçiler olarak çok mutluyuz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı