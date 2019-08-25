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"Huzur Akdeniz" uygulamasında 24 bin 170 kişi sorgulandı

Antalya genelinde gerçekleştirilen “Huzur Akdeniz Uygulaması (2019/6)” ile 24 bin kişi sorgulandı, 39 araç trafikten men edildi, uyuşturucu, kaçak sigara ve TAPDK bandrolü ele geçirildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:58
"Huzur Akdeniz" uygulamasında 24 bin 170 kişi sorgulandı

Antalya genelinde gerçekleştirilen “Huzur Akdeniz Uygulaması (2019/6)” ile 24 bin kişi sorgulandı, 39 araç trafikten men edildi, uyuşturucu, kaçak sigara ve TAPDK bandrolü ele geçirildi.


Antalya ili genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamaları amacıyla “Huzur Akdeniz Uygulaması (2019/6)” gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü birim personel takviyesi ile toplam bin 175 personel, 234 ekip, 2 deniz aracı, 2 helikopter ve 4 dedektör polis köpeği katıldı.



300 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi


Şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 63 sabit uygulama noktası ve 265 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 24 bin 170 kişi sorgulandı, 3’ü kayıp şahıs olarak arandığı tespit edilen 83 kişi yakalandı. 10 şahsa adli ve idari işlem yapılan uygulamada, 5 bin 762 TL para cezası uygulandı. 10 bin 772 araç kontrol edilerek 323 araca 195 bin 679 TL para cezası uygulandı, 39 araç trafikten men edildi. Diğer yandan kontrol edilen 248 iş yerinden 7’sine cezai işlem uygulandı. Uygulamada bir adet tabanca, bir adet şarjör, 4 adet mermi, 4,2 gram kokain maddesi, 1,5 gram esrar maddesi, 0,5 gram metanfetamin, 130 paket kaçak sigara ve 300 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:58
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