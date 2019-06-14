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Hüzne boğan karne töreni

Yalova'da geçirdiği kazada hayatını kaybeden 37 yaşındaki öğretmen Aysel Akın'ın sınıfında karne töreni yapıldı. 4/B sınıfı öğrencileri, Aysel öğretmenin anıldığı törende gözyaşı döktü.

14 Haziran 2019 Cuma 14:24
Hüzne boğan karne töreni

Yalova'da, görev yaptığı Mevlana İlkokulu'nun önünde geçirdiği kazada yaşamını yitiren öğretmen Aysel Akın'ın sınıfında karne töreni yapıldı. 4/B sınıfı öğrencileri, Aysel öğretmenin anıldığı törende gözyaşı döktü.

Geçirdiği kaza anı minibüslerin güvenlik kamerasına yansıyan iki çocuk annesi Aysel Akın (37), 29 Mayıs tarihinde Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu'na gitmiş, indiği minibüsten yolun karşısına geçerken başka bir minibüsün kendisine çarpması sonucu hayata gözlerini yummuştu.

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, karne törenini Aysel öğretmenin görev yaptığıMevlana Okulu'nda 4B sınıfında yapma kararı aldı. Aysel öğretmenin öğrencileri, ellerinde çiçeklerle öğretmenlerinin fotoğrafının bulunduğu masasına çiçek bıraktı. Gözyaşı döken öğrenciler tahtaya ise "Canım öğretmenim, Allah mekanını cennet eylesin. Kalbimizdesin" diye yazdı.

Onunla birlikte karne alamadık

Aysel öğretmenin öğrencisi Yağmur Mülayim, öğretmenini anlattı. Mülayim, "Bugün karne günümüz. Öğretmenimizin yanımızda olmasını çok isterdik. Vefat ettiği için onunla birlikte karne alamadık. O yüzden çok üzgünüz. Öğretmenim hiç kimsenin kalbini kırmazdı. Boş zamanlarını bile kendisiyle geçirmek yerine bizimle geçirirdi. Kimse onun yerini benim kalbimde alamaz. Çok üzülüyorum onun için. Keşke yanımızda olsaydı ama nasip olmadı. Birinci dönemde o çok üzülmüştü. Kendisi de bana söylemişti. Demişti ki 'sen teşekkür alırsan gerçekten havalara uçacağım' demişti. Yanımda söylemişti bunu. Şimdi 'teşekkür' alacağım" dedi.

Diğer öğrenci Nurcan Deniz ise, "Öğretmenimizin yerini kimse alamaz. O çok iyi biriydi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı okutmak için çok çabalıyordu. Çok üzüldük. Keşke ölmeseydi" diye konuştu. Yalova Valisi Muammer Erol ile Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da tören nedeniyle okula geldi. Vali Erol, Aysel öğretmenin 18 öğrencisine karnelerini takdim etti.

Öğrencileri inemaya götürmek için acele etmiş

Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da öğrencilere yönelik bir konuşma yaptı. Tosun, "Öğretmeninizi ağlayarak değil çok çalışarak kitap okuyarak onu yaşatacağız. Öğretmenimizi unutmayacağız. Öğretmenimizin yapmak istediklerini gerçekleştirerek onları sevdiğimizi gösterebiliriz. Bu vesile ile Aysel Akın öğretmenimizi rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Öğretmeninize karşı sorumluluğunuz çok çalışarak kitap okumak. Sizler için çok büyük emek verdi. Sizleri sinemaya götürmek için koştururken vefat etti. Onun ruhunu şad etmek istiyorsak çok çalışacaksınız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Öğrenciler, karne töreninin ardından öğretmenlerinin masasına çiçek bıraktı. Öğrenciler, öğretmenleri için de dua okudu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:24
  1. Milli Eğitim Müdürlüğü
  2. Mevlana
  3. Yalova
  4. Muammer Erol
  5. Vali Erol

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