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Aktüel

Hüyük’teki göl kıyısı sahil şeridinde inceleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:37:20 -
Hüyük’teki göl kıyısı sahil şeridinde inceleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, Konya’nın Hüyük ilçesini ziyaret ederek burada gezdiği göl kıyısı sahil şeridinde incelemelerde bulundu.


Şahin, kendisine eşlik eden Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’le birlikte Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Hüyük ilçesindeki sahil şeridini gezdi. Şahin ve Çiğdem, kıyı bandında yürütülen sahil düzenlemesi projesi çalışmalarını birlikte yerinde inceledi.


Belediye Başkanı Çiğdem, Şahin’in ziyaretinden ve projeye olan katkı ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ederek, "Bölge Müdürümüzü Hüyük ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizin incisi sahilimizi birlikte gezdik. Bu yılki yapılacak çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Katkı ve desteklerinden dolayı ilçem ve kurumum adına bölge müdürümüze bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Hüyük’te, Beyşehir Gölü kıyı sahil bandında geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmaların bu yıl da devam edeceği belirtilirken, bu çerçevede söz konusu alanda kuş gözlem evleri, balıkçı barınağı, çocuk oyun alanları, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolu bantları oluşturulmasının planlandığı kaydedildi.

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