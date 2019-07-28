Husumetli oldukları kişiler kavşakta ateş açtı! Çorum'da husumetli oldukları iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan M.E. ve U.K. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, M.E. ve U.K, Samsun-Ankara kara yoluBuharaevler Kavşağı'nda, husumetli oldukları T.S. ve U.K'nin silahlı saldırısına uğradı. El ve diz bölgelerine isabet eden kurşunlarla yaralanan M.E. ve U.K, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, zanlılar T.S. ve U.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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