  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dosya Cenevre’ye taşındı! Ramazan Hoca’nın hukuk mücadelesi Halkalı-Kapıkule ilk etabında test sürüşleri başladı Anadolu dar geldi YHT Avrupa yolunda MHP lideri Bahçeli: Devran dönmüştür, asır Türk asrıdır Mossad direktörü İsrail’i Nazilere benzetti: Yahudi olmaktan utanıyorum! Derbiye damga vurmuştu! Ali Palabıyık'tan Ederson'un kırmızısına olay yorum Haçlı Batı’dan CHP ağzı Belediyeyi başkan değil yardımcısı yönetiyormuş Elnur Eltürk Akit’e değerlendirdi… “Bayrak yakanlar hedefine ulaşamayacak” İran’dan ABD’ye Hürmüz şartı: Abluka kalkarsa geçiş açılabilir Aile Bakanı Göktaş: Tehlike büyük! Çocuklarımızı algoritmaların insafına bırakmayacağız
Husumet siparişi: Aynı anda 25 kurye en pahalı yemekleri getirdi, hiç birini kendisinin sipariş etmediği ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Arnavutköy'de bir otelde konaklayan şahıs adına, 25 farklı restorandan yemek siparişi verilmesi şaşkınlık oluşturdu. Otele gelen kuryeler, siparişlerin kendisine ait olmadığını söyleyen şahısla karşılaşırken, olayın geçmişe dayanan bir husumet nedeniyle yapıldığı iddia edildi.

Arnavutköy’deki bir otelde konaklayan şahıs adına farklı restoranlardan art arda siparişler verildi. Yabancı bir telefon numarası üzerinden verilen siparişler, kuryeler tarafından otele ulaştırıldı. Ancak otelde kalan şahıs, siparişleri kendisinin vermediğini belirtti.

Kısa sürede aynı isim adına çok sayıda siparişin otele gelmesi üzerine durum dikkat çekerken, yaklaşık 25 farklı restorandan sipariş verildiği öğrenildi. İddiaya göre, şahısla husumetli olduğu ve yaklaşık 3 yıldır davasının sürdüğü bir kişi, gittiği yerleri tespit ederek bu yöntemle sipariş vererek tacizde bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE 20 RESTORAN AYNI ANDA SİPARİŞ GETİRMİŞ

Olayla ilgili konuşan restoran sahibi Savaş Öztürk, "Siparişi hazırlayıp kuryeyi gönderdik. Kurye beni arayıp otelde bu isimde birinin kaldığını ancak siparişi vermediğini söyledi. Ben de siparişleri geri getirmesini istedim. Bu sırada bana, otelde çok sayıda polis olduğunu ve bizim gibi yaklaşık 20 restoranın daha aynı adrese sipariş getirdiğini söyledi. Bunun üzerine merak edip otele gittim. Gerçekten birçok restorandan sipariş gelmişti" dedi.

BİR DE EN PAHALISINI SİPARİŞ ETMİŞ!

Öztürk, siparişin maddi boyutuna da dikkat çekerek, "Biz de 10 tane kavurmalı kaşarlı pide hazırladık. Yaklaşık 5 bin 500 liralık siparişti. Birde en pahalısından söylemiş hani yanlış anlamayın kavurmanın kilosu kaç para ortada. Ben 2 tanesini otelde çalışan çocuğa verdim kalanını dağıttım ve en son 3 pideyi kendim gelip sinirle yedim burada. Bu durum bizi gerçekten üzdü. Daha önce de benzer olaylar yaşadık, ne yapacağımızı bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23