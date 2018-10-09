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Hüsnü Mahalli’den Cemal Kaşıkçı iddiası: S. Arabistan'ın hedefi Erdoğan

Hüsnü Mahalli, Suudi Arabistan ile ilgili, “Kaşıkçı olayıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldıklarını düşünüyorlar.” iddiasında bulundu.

09 Ekim 2018 Salı 10:39
Hüsnü Mahalli’den Cemal Kaşıkçı iddiası: S. Arabistan'ın hedefi Erdoğan

Esed yanlısı tavrıyla meşhur Hüsnü Mahalli, Cemal Kaşıkçı hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Kaşıkçı’nın ihvan yanlısı birisi olduğunu hatırlatan Mahalli, aynı zamanda Suudi gazetecinin Ankara ile sağlam ilişkiler kurduğunu söyledi. Bu durumun Suudi Arabistan’ı rahatsız ettiğini belirten Hüsnü Mahalli, “İşte bu nedenle Kaşıkçı olayıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldıklarını düşünüyorlar.” ifadesini kullandı.

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı

Cemal Kaşıkçı, 1 haftadır kayıp. Kaşıkçı ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’yı öldürdüğüne kesin gözüyle bakılırken, Mossad’ın bu katliama yardım ettiği dahi iddia edildi.

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“Hedef Erdoğan”

Esed yanlısı tavrıyla bilinen Hüsnü Mahalli, Kaşıkçı olayıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Mahalli, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı olayıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığını söyleyerek şu testiplerde bulundu:

1- Adamlar Kaşıkçı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu olduğunu biliyorlar.

2- Kaşıkçı'yı öldürerek Erdoğan'ın Katar'a verdiği desteğin intikamını aldıklarını ve Erdoğan'ı zor durumda bırakacaklarını düşünürler.

3- Önemli bir kişi olan Kaşıkçı'yı öldürerek tüm muhaliflere korkunç bir gözdağı vereceklerini hesaplıyorlar.

4- Eylemi İstanbul'da gerçekleştirerek Türkiye'de yaşayan Müslüman Kardeşler kökenli binlerce muhalifi korkutmak istiyorlar. Ülkelerindeki iktidarlara muhalif binlerce Arap gazeteci, yazar ve politikacı İstanbul'da ikamet ediyor ve bazıları da televizyon, gazete ve internet siteleriyle yayın yapıyor.

5- Kaşıkçı'yı öldürerek İstanbul'un güvensiz bir şehir olduğunu kanıtlamak istiyorlar.

Böylece Türkiye'ye gelip ev almak ve vatandaş olmak isteyen kendi vatandaşlarına ve Körfezülkelerinin insanların korkutuyorlar.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:39
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Hüsnü Mahalli
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Suudi Arabistan

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