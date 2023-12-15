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Dünya Husilerin ticaret gemilerine yönelik eylemlerinin ardından Kızıldeniz'de flaş gelişme!
Dünya

Husilerin ticaret gemilerine yönelik eylemlerinin ardından Kızıldeniz'de flaş gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 23:12:00 - 2023-12-15 23:18:49
Husilerin ticaret gemilerine yönelik eylemlerinin ardından Kızıldeniz'de flaş gelişme!

Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de ticaret gemilerini vurmasının ardından iki şirket Kızıldeniz üzerindeki sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı.

Alman Hapag-Lloyd ile Danimarkalı A.P. Moller-Maersk taşımacılık şirketleri Husilerin ticaret gemilerine yönelik eylemlerinden sonra sevkiyatı durdurma kararı aldı.

Geri adım attırdılar!

Yemendeki İran destekli Husilerin dün ve bugün Kızıldeniz’deki gemileri vurması taşımacılık şirketlerine geri adım attırdı.
Husilerin bugün vurduğu Liberya bandıralı Al Jasrah isimli kargo gemisinin işletmecisi Alman şirket Hapag Lloyd tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz’deki konteyner gemi trafiğinin 18 Aralık’a kadar askıya alındığı duyuruldu.

Danimarkalı taşımacılık şirketi A.P. Moller-Maersk (MAERSKb.CO) tarafından yapılan açıklamada ise, bir sonraki duyuruya kadar Kızıldeniz üzerinden tüm konteyner sevkiyatlarının askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, “Dün Maersk Cebelitarık’ın kıl payı kurtulduğu olayın ve bugün bir konteyner gemisine yapılan başka bir saldırının ardından Babülmendep Boğazı’ndan geçmek üzere bölgede bulunan tüm Maersk gemilerine bir sonraki duyuruya kadar yolculuklarını durdurmaları talimatını verdik” ifadeleri kullanıldı.

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