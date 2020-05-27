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Aktüel

Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği füze saldırısında 3 kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 00:20:35 -
Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği füze saldırısında 3 kadın yaralandı

İSTANBUL (AA) - Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan kentine füze atması sonucu 3 sivil yaralandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, Cazan sivil savunma basın sözcüsü Muhammed bin Yahya el-Gamidi, Husilerin attığı bir füzenin Cazan kentinin sınır boyundaki bir köye düşmesi sonucu 3 kadının yaralandığını söyledi.

Gamidi, hafif şekilde yaralanan kadınların tedavi için bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

İran destekli Husiler zaman zaman Suudi Arabistan kentlerine füze ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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