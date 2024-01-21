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Dünya Husiler'in iddiası ortalığı karıştıracak! ABD "uluslararası kriz" çıkarmak için...
Dünya

Husiler'in iddiası ortalığı karıştıracak! ABD "uluslararası kriz" çıkarmak için...

Yeniakit Publisher
2024-01-21 23:48:00 - 2024-01-21 23:55:52
Husiler'in iddiası ortalığı karıştıracak! ABD "uluslararası kriz" çıkarmak için...

Husiler, ABD'yi Kızıldeniz'deki olayları "uluslararası kriz" yaratmak için kullanmakla suçladı.

Husiler, ABD'yi Kızıldeniz'deki olayları "uluslararası kriz" yaratmak için kullanmakla suçladı.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kızıldeniz'de olup bitenler hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerinin açığa çıktığını" belirtti.

Abdusselam, Washington yönetiminin uluslararası kriz yaratmaya ve bunun sonuçlarından Yemen'i sorumlu tutmaya çalıştığını savundu.

"Washington, Kızıldeniz'deki olayları 'uluslararası kriz' yaratmak için istismar ediyor." ifadesini kullanan Sözcü Abdusselam, "Husilerin hedefinin İsrail gemileri veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemiler olduğunu" yineledi.

Husi Sözcü, "ABD'ye gereksiz krizler yaratarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını durdurma sorumluluğundan kaçınmaya son vermesi" çağrısında bulundu.
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Konuya ilişkin ABD yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.

- Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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