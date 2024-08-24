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Dünya Husilerden Yunanistan'a şok! Petrol tankerini vurdular
Dünya

Husilerden Yunanistan'a şok! Petrol tankerini vurdular

Yeniakit Publisher
2024-08-24 00:27:00 -
Husilerden Yunanistan'a şok! Petrol tankerini vurdular

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de Yunanistan bandıralı bir petrol tankerini vurdu. Tankerin saldırının ardından tahliye edildiği aktarıldı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de ticari ve askeri gemileri hedef almaya devam ediyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz’de Yunan bandıralı bir petrol tankerini vurduğu ve büyük bir yangının çıktığı belirtildi. Açıklamada, tankerin saldırının ardından tahliye edildiği aktarıldı.

Husilerin sözcüsü Yahya Saree saldırının ardından yaptığı açıklamada, geminin “İsrail ile bağları olan bir şirkete ait olduğunu ve işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal ettiğini” söyledi.

Kaynak: AA

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