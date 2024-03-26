Husilerden sürpriz çağrı: Barış haritasını imzalamaya hazırız

Husilere bağlı haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, Arap koalisyonunun 26 Mart 2015'te Yemen'deki operasyonlarının başlamasının dokuzuncu yıldönümü münasebetiyle konuşma yaptı.

Konuşmasında, barışa giden yolda ilerlemeye bağlı olduklarını söyleyen Meşat, Yemen'in kimse için tehlike teşkil etmediğini ve Sana ile sorunu olan herkesin bunu diyalogla çözebileceğini dile getirdi.

Arap koalisyonu liderlerini, sürdürülebilir barışın tesisi yönünde ilerlemeye ve saldırıları sona erdirmeye, Umman'ın himayesinde ve büyük çabalar sonucunda müzakerelerde uzlaşmaya varılan barış haritasını imzalayıp hayata geçirmeye çağıran Meşat, Husiler olarak kendilerinin tüm bunları yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Meşat, koalisyon liderlerinin, Yemen ve bölgede barış çabalarını "engelleme ve sekteye uğratma konusunda açıkça ısrar eden" Amerika ve İngiltere önderliğindeki savaş tüccarlarının önünü kesebileceğini umduğunu söyledi.

Arap koalisyonundan Meşat'ın açıklamasına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı ancak koalisyon daha önce Yemen'de barışı sağlama konusundaki kararlılığını defalarca dile getirmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 23 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin, "ülke genelinde kapsamlı ateşkes ve Yemenlilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini de kapsayan bir dizi tedbire bağlı kalacağını" duyurmuştu.

Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı ve Sözcüsü Muhammed Abdusselam da 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sana heyetinin Umman arabuluculuğunda Suudi Arabistan'daki görüşmesinde Yemen'deki krizin çözümüne yönelik yol haritasına ilişkin "en önemli engellerin ele alındığını" söylemişti ancak görüşmenin ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi vermemişti.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükumeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.

Kaynak: AA