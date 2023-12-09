Husilerden İsrail ile ticaret yapanlara uyarı!

Yemen'deki İran destekli Husiler yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına giden her gemiyi meşru hedef sayacaklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husiler'den yeni açıklama geldi. Daha önce de İsrail gemilerini hedef alan Husiler, Gazze'ye insani yardımın geçişine izin verilmemesi durumunda saldırıların devam edeceğini belirtti.

"Hedefimizde olacaklar"

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e yaptığı açıklamada, "Milliyeti ne olursa olsun, İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak. Gemilerin geçişini engelleyeceğiz. Deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gemileri ve şirketleri İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail gemilerini hedef alıyorlar

Husiler, Gazze'de katliama son vermeyen İsrail gemilerini sık sık hedef alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Kızıldeniz'de USS Carney isimli ABD savaş gemisi ile iki ticari gemi Yemen'deki İran destekli Husiler'in saldırısına uğramıştı. Gemilerin İsrail bağlantılı olduğunu söyleyen Husiler, saldırıyı Gazze'deki katliam nedeniyle yaptıklarını belirtmişti. Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.