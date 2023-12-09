  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MHP'de Saffet Sancaklı depremi! İstifası istendi

Eurofighter engeli ile karşılaşan Türkiye'ye Rusya'dan üstü kapalı teklif! İşte bu olursa ortalık karışır

Giresun'dan Avrupa ülkelerine ihracat! Enerji devinden gündeme gelen örnek sistem: Enerjisini güneşten alıyor

Reuters: Biden'den beklenmedik karar! Bu kez: İsrail'e tank mermisi satacak! Kongre'den onay istiyor! Rant pazarlıkları yapılıyor

Türk biyolog Gizem Gümüşkaya'da orada: Dünyada çığır açacak dönem başladı! Tarihi keşif, önemli bir paylaşım

Yerli ve milli kola üreten Türk firmasına şok! Rekor ceza yediler

''Deprem turistlerine'' olay tepki

'AK Parti bize belediye vermezse seçimi kaybeder' diyen MHP'li vekile Bahçeli'den tarihi cevap!

Uyarı yapıldı! İstanbul dahil 36 il için alarm! Tedbirinizi önceden alın!

'Sessiz yürüyüş' Çocuklar uyanmasın... Siyonist İsrail binlerce çocuğu katletti... 'Sessiz yürüyüş'te katledilen çocuklar akla geldi
Dünya Husilerden İsrail ile ticaret yapanlara uyarı!
Dünya

Husilerden İsrail ile ticaret yapanlara uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-12-09 22:56:00 -
Husilerden İsrail ile ticaret yapanlara uyarı!

Gazze'deki katliam nedeniyle Kızıldeniz'de sık sık İsrail gemilerini hedef alan Yemen yönetimindeki Husiler, bundan böyle İsrail limanlarına giren milliyeti fark etmeksizin her gemiyi hedef alacaklarını söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına giden her gemiyi meşru hedef sayacaklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husiler'den yeni açıklama geldi. Daha önce de İsrail gemilerini hedef alan Husiler, Gazze'ye insani yardımın geçişine izin verilmemesi durumunda saldırıların devam edeceğini belirtti.

"Hedefimizde olacaklar"

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e yaptığı açıklamada, "Milliyeti ne olursa olsun, İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak. Gemilerin geçişini engelleyeceğiz. Deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gemileri ve şirketleri İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail gemilerini hedef alıyorlar

Husiler, Gazze'de katliama son vermeyen İsrail gemilerini sık sık hedef alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Kızıldeniz'de USS Carney isimli ABD savaş gemisi ile iki ticari gemi Yemen'deki İran destekli Husiler'in saldırısına uğramıştı. Gemilerin İsrail bağlantılı olduğunu söyleyen Husiler, saldırıyı Gazze'deki katliam nedeniyle yaptıklarını belirtmişti. Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.

Husiler ele geçirdikleri İsrail gemisinin görüntülerini paylaştı
Husiler ele geçirdikleri İsrail gemisinin görüntülerini paylaştı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Husiler ele geçirdikleri İsrail gemisinin görüntülerini paylaştı

Türkiye'den yola çıkan gemiye el koymuşlardı! Husilerden açıklama geldi
Türkiye'den yola çıkan gemiye el koymuşlardı! Husilerden açıklama geldi

Dünya

Türkiye'den yola çıkan gemiye el koymuşlardı! Husilerden açıklama geldi

Husiler Kızıldeniz'de ticari gemileri vurdu! Açıklama yaptılar: İsrail bağlantılarını tespit ettik
Husiler Kızıldeniz'de ticari gemileri vurdu! Açıklama yaptılar: İsrail bağlantılarını tespit ettik

Gündem

Husiler Kızıldeniz'de ticari gemileri vurdu! Açıklama yaptılar: İsrail bağlantılarını tespit ettik

ABD, husiler için harekete geçti
ABD, husiler için harekete geçti

Dünya

ABD, husiler için harekete geçti

Yemen'deki Husiler'den Suudi Arabistan ve BAE’ye tehdit: Petrol kuyularınızı vururuz!
Yemen'deki Husiler'den Suudi Arabistan ve BAE’ye tehdit: Petrol kuyularınızı vururuz!

Gündem

Yemen'deki Husiler'den Suudi Arabistan ve BAE’ye tehdit: Petrol kuyularınızı vururuz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23