Husilerden dünyaya teklif! Sorunun çözüm yolunu açıkladılar

Yemen'de İran destekli Husiler, gemilerin Kızıldeniz'den geçmeleri için 'İsrail ile bağlantıları olmadığını' açıklamalarının yeterli olduğunu belirtti.

İsrail'in Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"İsrail ile alakamız yoktur ibaresi koysunlar"

Husi, gemilerin Kızıldeniz'den güvenli bir şekilde geçmelerini sağlayacak en basit çözümün, otomatik tanımlama sistemlerinde "İsrail'le bir bağlantımız yoktur" ibaresini koymaları olduğunu ifade etti.

64 gemi güvenli şekilde geçti

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Bu çözümün etkinliğini kanıtladığını dile getiren Husi, İsrail gemilerini hedef almaya başladıkları kasım ayından bu yana bu ibareyi kullanan 64 geminin güvenli bir şekilde Kızıldeniz'den geçtiğini aktardı.

Husi, İngiltere ve ABD'nin, Yemen'e düzenlediği saldırılarla en büyük zararı başta Avrupa olmak üzere dünyaya verdiğini kaydetti.