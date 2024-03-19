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Dünya Husilerden bir ilk! İsrail topraklarını vurdular
Dünya

Husilerden bir ilk! İsrail topraklarını vurdular

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:43:00 -
Husilerden bir ilk! İsrail topraklarını vurdular

Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı füze ilk kez İsrail topraklarını vurmayı başardı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde ticari ve askeri gemileri hedef almaya başlayan Yemen’deki İran destekli Husilerin, fırlattığı seyir füzesi ilk kez İsrail topraklarına düştü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), tarafından yapılan açıklamada, Husilerin fırlattığı füzenin İsrail’in güneyinde Akabe Körfezi’ndeki Eilat kenti yakınlarındaki boş araziye düştüğü aktarılarak, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Açıklamada, seyir füzesinin Hava Kuvvetleri tarafından takip edildiği belirtildi.

Husiler tarafından İsrail’e fırlatılan füzeler, daha önce hava savunma sistemleri tarafından ya da Kızıldeniz’deki İsrail müttefikleri tarafından imha edilmişti.

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