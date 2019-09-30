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Husiler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı

Kızılhaç tarafından yapılan açıklamaya göre Husiler, bugün Yemen’de tek taraflı olarak 290 mahkumu serbest bıraktı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:16
Husiler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı

Kızılhaç, Husilerin Yemen’de tek taraflı olarak 290 mahkumu serbest bıraktığını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni, Husilerin bugün Yemen’de tek taraflı olarak 290 mahkumu serbest bıraktığını duyurdu. Carboni yaptığı açıklamada, “Öncelikle serbest bırakılacak olanların kimliklerini doğruladık ve doğrudan evlerine mi yoksa diğer tarafın kontrolündeki bir bölgeye mi seyahat etmek istediklerini sorduk. Mahkumların yolculukları için para yardımı yaptık ve küçüklerin aileleriyle buluştuklarından emin olduk” dedi. Sağlık ekiplerinin mahkumların sağlık durumunu kontrol ettiğini, mahkumların seyahat edebilecek durumda olduklarını söyleyen Carboni, “Bugün gerçekleştirilen esir takası doğru yönde atılan küçük bir adım” diye konuştu.

"350 mahkumu serbest bırakacağız"

Husilere bağlı Mahkum İşleri Komitesi Başkanı Abdulkadir El-Murtada, bugün 3 Suudi Arabistan vatandaşı da dahil olmak üzere 350 mahkumun Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Husiler ve Yemen hükümeti, İsveç'in başkenti Stockholm'de Aralık 2018’de BM himayesinde imzaladıkları Stockholm anlaşması kapsamında 7 bin esiri takas etmeyi kabul etmişti. Ancak her iki taraf da anlaşmayı henüz uygulamadı.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:16
  1. Kızılhaç
  2. Husiler
  3. Yemen
  4. Uluslararası Kızılhaç Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni
  5. Mahkum İşleri Komitesi Başkanı Abdulkadir El-Murtada
  6. Suudi Arabistan
  7. Birleşmiş Milletler (BM)
  8. Stockholm

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