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Aktüel Husiler, Kızılhaç'a ait tıbbi malzeme taşıyan uçağın Sana'ya ulaştığını duyurdu
Aktüel

Husiler, Kızılhaç'a ait tıbbi malzeme taşıyan uçağın Sana'ya ulaştığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:57:11 -
Husiler, Kızılhaç'a ait tıbbi malzeme taşıyan uçağın Sana'ya ulaştığını duyurdu

SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait tıbbi malzeme taşıyan uçağın Sana'ya ulaştığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, ICRC'ye ait 14 ton tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağının Uluslararası Sana Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Yemen'de uzun süredir devam eden iç savaş ve Kovid-19 salgınının olumsuz etkileriyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 12 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki içme suyunun yarısının, acilen finanse edilmezse haftalar içinde kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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