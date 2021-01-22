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Dünya Husiler duyurdu: Serbest bıraktık
Dünya

Husiler duyurdu: Serbest bıraktık

Yemen'de İran destekli Husiler, Eritre makamlarının 3 gün önce gözaltına aldığı 80 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 00:23:00 -
Husiler duyurdu: Serbest bıraktık

Yemen'de İran destekli Husiler, Eritre makamlarının 3 gün önce gözaltına aldığı 80 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını duyurdu.

Husilere bağlı "Es-Sevra Net" sitesinden yapılan açıklamaya göre, sözde Husi hükümetine bağlı Balıkçılık Genel Komitesi Başkanı Hişam Ali ed-Danei, Eritre'de tutulan 80 Yemenli balıkçının serbest bırakıldığını belirtti.

Danei, Yemen'in batısındaki Hudeyde ili sakinlerinden olan balıkçıların 3 gün önce Yemen karasularındayken alıkonulduğunu, sorgulanmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait kayıkla Eritre'nin Harmil Adası'na götürüldüğünü aktardı.

"Eritre makamlarının, Yemen sahilindeki balıkçılara yönelik saldırılarının ve korsanlık faaliyetlerinin artmasını" kınayan Danei, uluslararası örgütlerden yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmelerini, balıkçılara yönelik bu gelişigüzel uygulamalara son verilmesini, onların gelir kaynaklarından mahrum edilmemesini istedi.

Yemen hükümeti, Eritre yönetimini, uluslararası sularda avlanan balıkçıları gözaltına almakla suçlarken, Eritre tarafı balıkçıların kendi karasularında avlandığını iddia ediyor.

İki ülke arasında 1990'lı yıllarda stratejik Bab el-Mendeb Boğazı'na yakın Haniş Adaları için anlaşmazlık yaşanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, söz konusu adaların Yemen’e ait olduğuna karar vermişti.

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