Husiler duyurdu: 15 Ekim'de başlayacak

Yemen'deki Husiler, hükümetle yapılan esir ve tutuklu takası anlaşması ile ilgili açıklama yaptı.

Husiler, anlaşmanın 15 Ekim tarihinde uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada'dan konuya dair açıklama geldi.

Murtada'nın Husilere bağlı "El-Mesire" televizyonunda yer alan açıklamasında, hükümetle yapılan esir takası anlaşmasının mühim bir adım olduğunu söyleyerek Uluslararası Kızılhaç Komitesi gözetimindeki yürütme planının 15 Ekim tarihinde başlayacağını belirtti.

Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Murtada, takas işlemlerinin Yemen'in Aden ve Marib kentleri ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Yemen'in başkenti Sana'ya ve Sana'dan da bu kentlere gerçekleştirilecek uçuşlar ile yapılacağını bildirdi.

Murtada, Husilerin esirlere ilişkin her anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu vurgulayarak, kendilerinin anlaşma kapsamının genişletilmesine destek olduğunu fakat hükümetin buna yanaşmadığını söyledi.

Husiler ve Yemen hükümeti arasında esir takası anlaşması

Bugün Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısı, İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında sona erdi.

Toplantıdan sonra, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesince ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması hususunda anlaştığı, tarafların 2018'in Aralık ayında imzalanan Stockholm Anlaşması'na göre, "tüm tutuklu ve esirleri, gözaltına alınanlar ve zorla kaybedilenleri, kayıp kişileri ve ev hapsinde olanları" serbest bırakma hususunda taahhütlerini yineledikleri ifade edilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 2014'ün Eylül ayından beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de 2015'in Mart ayından beri Yemen hükümetine Husilere karşı destek veriyor.