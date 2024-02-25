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Dünya Husiler, Amerikan petrol tankerini ve savaş gemilerini hedef aldı
Dünya

Husiler, Amerikan petrol tankerini ve savaş gemilerini hedef aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 05:30:00 -
Husiler, Amerikan petrol tankerini ve savaş gemilerini hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde bir Amerikan petrol tankerini ve Kızıldeniz'de bir dizi Amerikan savaş gemisini hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

"Husilere ait deniz güçlerinin Aden Körfezi'nde bir Amerikan petrol tankerini, hava güçlerinin de Kızıldeniz'de bir dizi Amerikan savaş gemisini hedef aldığını" belirten Seri, saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi vermedi.

Seri, saldırıların, "Filistin halkına yönelik zulme karşı ve ülkelerine yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak" gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi yönüne fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirmişti.

ABD bandıralı Torm Thor adlı kimyasal tanker gemisinin hedef alındığı tahmininin paylaşıldığı açıklamada, herhangi bir yaralanma olmadan füzenin düşürüldüğü kaydedilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füzeleri ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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