Husiler, ABD savaş gemilerini İHA'lar ve balistik füzelerle hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemileri hedef almaya devam ediyor.

ABD SAVAŞ GEMİSİ BALİSTİK FÜZELERLE VURULDU

Husilerin sözcüsü Yahya Sare, yaptığı açıklamada Liberya bandıralı konteyner gemisi Contship Ono'nun Kızıldeniz'de balistik füzeler ve İHA’larla hedef alındığını aktardı. Sare, ayrıca Husi hava kuvvetlerinin ABD Donanması’na ait Cole adlı destroyeri bir dizi İHA’yla, Laboon adlı destroyeri ise bir dizi balistik füzeyle hedef aldığını ifade etti.

ABD tarafından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmazken, söz konusu gemilerde saldırılar sonrası hasar veya can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

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Husiler, geçtiğimiz sene kasım ayından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Filistinlilere destek amacıyla Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere İHA ve füze saldırıları düzenliyor.