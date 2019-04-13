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Seçim 2019 Sayfası

Hüseyin Yücel: "Şenol hocayı çok güzel bir şekilde uğurlayacağız"

Beşiktaş’tan ayrılan Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta gösterdiği başarıyı A Milli Takım’da da göstereceğini belirten Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, "Şenol hocayı çok güzel bir şekilde uğurlayacağız.

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:16
Hüseyin Yücel: "Şenol hocayı çok güzel bir şekilde uğurlayacağız"

Beşiktaş’tan ayrılan Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta gösterdiği başarıyı A Milli Takım’da da göstereceğini belirten Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, "Şenol hocayı çok güzel bir şekilde uğurlayacağız. Bizde göstermiş olduğu başarıyı inşallah milli takımda da gösterir" dedi.


Kırklareli’de düzenlenen bir programda Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Şenol Güneş ile statları olmadan şampiyonluk olduklarını ifade etti. Yücel, "Şenol hocayı çok güzel bir şekilde uğurlayacağız. Bize göstermiş olduğu başarıyı inşallah milli takımda gösterir. İlk iki maçında kazandık, inşallah bunun devamı gelir. Gerek bizim başkanımız olsun gerek yönetim kurulu üyelerimiz olsun şunu söylüyor ’Beşiktaşlıyız, Beşiktaş bizim ama A Milli Takım tüm Türkiye’nin, hepimizin.’ Bu anlamda bizim kırgınlığımız söz konusu değil. A Milli Takım yine bizim" diye konuştu.



"Yapılacak iş seçimin ertesi günü yeni hoca arayışlarına start vermek"


1 ay sonra gerçekleşecek olan seçimle ile alakalı yeni gelecek yönetime ve yeni gelecekler etik olmayacağını söyleyen Yücel, "Bir ay sonra seçim varken yeni bir hocayla oturup, görüşmek, anlaşmak yeni gelecek yönetime, yeni gelecek arkadaşlara etik anlamda çok doğru bulmuyoruz. Yapılacak iş seçimin ertesi günü yeni hoca çalışmalarına start vermek. En kısa zamanda Beşiktaş’ı önümüzdeki sezonlarda başarıya ulaştıracak, şampiyonalara ulaştıracak bir hocayla anlaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.



"Şampiyonlar Ligi’ne kesinlikle gitmek istiyoruz"


Şampiyonlar Ligi için bu akşam oynanacak Başakşehir mücadelesinin önemli olduğunu vurgulayan Yücel, şöyle devam etti:


"Şampiyonlar Ligi’ne kesinlikle gitmek istiyoruz. Fikstüre baktığımızda da bana göre yüzde 50’nin üzerinde avantajımız var. Bu akşamki Başakşehir maçı bu anlamda çok önemli. Aynı zamanda yarın Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak. Başakşehir sezon başından bu yana çok disiplinli oynayan iyi kadrosu olan ve organize olmuş bir takım. Biz de saha avantajımızı kullanacağız. Ben karşılaşmayı 2-1 Beşiktaş alır diyorum" şeklinde konuştu.


Yücel, hayatını kaybeden Can Bartu’yu Tüm Türkiye’nin çok sevdiğini belirterek Allah’tan rahmet dileğinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 16:16
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