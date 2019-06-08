0553 313 94 23

Hüseyin Sermet kimdir nereli ve kaç yaşında?

Ünlü piyanist Hüseyin Sermet, "Atatürk ilah değil çok ciddi devlet adamıydı. Çok ciddi şeyler yarattı ve tarihteki yerini aldı. Bunu tartışan yok. Atatürk bir kul olduğu için hiçbir kulun da hatasız olmayacağı gibi hatalar yaptı. Biri harf inkılabı. Türkiye bir çırpıda 600 yıllık geçmişi ve arşivlerinden sıfırlandı.” Diyerek eleştirisini sıralayınca Türkiye’nin önünde her daim takoz olan malum çevrelerin saldırısına maruz kaldı. Peki Hüseyin Sermet kimdir nereli ve kaç yaşında?

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:04
Hüseyin Sermet kimdir nereli ve kaç yaşında?

Ünlü piyanist Hüseyin Sermet, "Atatürk ilah değil çok ciddi devlet adamıydı. Çok ciddi şeyler yarattı ve tarihteki yerini aldı. Bunu tartışan yok. Atatürk bir kul olduğu için hiçbir kulun da hatasız olmayacağı gibi hatalar yaptı. Biri harf inkılabı. Türkiye bir çırpıda 600 yıllık geçmişi ve arşivlerinden sıfırlandı.” Diyerek eleştirisini sıralayınca Türkiye’nin önünde her daim takoz olan malum çevrelerin saldırısına maruz kaldı. Peki Hüseyin Sermet kimdir nereli ve kaç yaşında?

Hüseyin Sermet kimdir?

1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hüseyin Sermet, 1965 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na kabul edildi ve Ahmed Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin ve Ferhunde Erkin'in öğrencisi oldu. 1968 yılında Harika Çocuk Yasası ile Türk Hükümeti tarafından eğitimini sürdürmek üzere Fransa'ya Paris Konservatuvarı'na gönderildi. Virtuozluğu kadar besteciliğiyle de tanınan Sermet'in eserlerinden “Réminiscence” 1997'de Empéri Festivalinde çalınmış ve France Musique radyosundan yayınlanmıştır. Tokyo Senfoni Orkestrası tarafından sipariş edilen orkestra eseri “Dream and Nightmare”in prömiyeri 2004'te, İş Bankası tarafından sipariş edilen eseri “Sculptures”ın prömiyeri ise 2006'da yapılmıştır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:04
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Hüseyin Sermet kimdir
  4. Hüseyin Sermet nereli
  5. Hüseyin Sermet kaç yaşında?
  6. Hüseyin Sermet atatürk
  7. hüseyin sermet hayatı
  8. hüseyin sermet ekşi
  9. hüseyin sermet masterclass
  10. tunç ünver
  11. hüseyin sermet youtube

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'la telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği ani..
    2. Dünya Superbike Şampiyonası
    3. Başiktaş, küme düşen takımdan stoper..
    4. Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale..
    5. Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan..
    6. Konya lise taban puanları 2019 Konya..
    7. Bayramda eski öğrencilerini sevindirdi
    8. Akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli..
    9. Caner Toptaş, halterde Dünya Şampiyonu..
    10. Emekliye temmuz zammı ne kadar olacak?..
    11. Evleri su basınca meydana çıktı!..
    12. Diabate, Leicester City’e döndü
    13. "İran’a karşı tarihin en ağır..
    14. Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel..
    15. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    16. 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi!
    17. Salih Uçan, Fenerbahçe'ye veda etti
    18. Gün batımını izleyen 82 yaşındaki adam..
    19. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    20. Hüseyin Sermet kimdir nereli ve kaç..
    21. Haliliye’de haşere ile mücadele..
    22. Antalya’da hayatını kaybeden CHP’li..
    23. Şanlıurfa’da sıcak hava çocukları..
    24. Evkur Yeni Malatyaspor’da spor..
    25. Gün kurusu kayısısının bilinmeyen..
    26. Milliler, Malatya’da Slovakya’yı 3-0..
    27. Günübirlik gittiği tatil hayatının..
    28. Kuşadası’nda bir kadın denizde boğuldu
    29. Beşiktaş’da ki kazada ölenlerin sayısı..
    30. Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçelileri..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi