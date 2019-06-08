Ünlü piyanist Hüseyin Sermet, "Atatürk ilah değil çok ciddi devlet adamıydı. Çok ciddi şeyler yarattı ve tarihteki yerini aldı. Bunu tartışan yok. Atatürk bir kul olduğu için hiçbir kulun da hatasız olmayacağı gibi hatalar yaptı. Biri harf inkılabı. Türkiye bir çırpıda 600 yıllık geçmişi ve arşivlerinden sıfırlandı.” Diyerek eleştirisini sıralayınca Türkiye’nin önünde her daim takoz olan malum çevrelerin saldırısına maruz kaldı. Peki Hüseyin Sermet kimdir nereli ve kaç yaşında?

Hüseyin Sermet kimdir?

1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hüseyin Sermet, 1965 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na kabul edildi ve Ahmed Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin ve Ferhunde Erkin'in öğrencisi oldu. 1968 yılında Harika Çocuk Yasası ile Türk Hükümeti tarafından eğitimini sürdürmek üzere Fransa'ya Paris Konservatuvarı'na gönderildi. Virtuozluğu kadar besteciliğiyle de tanınan Sermet'in eserlerinden “Réminiscence” 1997'de Empéri Festivalinde çalınmış ve France Musique radyosundan yayınlanmıştır. Tokyo Senfoni Orkestrası tarafından sipariş edilen orkestra eseri “Dream and Nightmare”in prömiyeri 2004'te, İş Bankası tarafından sipariş edilen eseri “Sculptures”ın prömiyeri ise 2006'da yapılmıştır.