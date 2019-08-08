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Hüseyin Mete Aysal kimdir?

Hüseyin Mete Aysal, Çanakkale'de bir markette alış veriş yapan başörtülü kadınlara çirkin saldırıda bulundu. Bunun üzerine başörtülü kadınlar Hüseyin Mete Aysal hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki Hüseyin Mete Aysal kimdir?

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:34
Hüseyin Mete Aysal kimdir?

Hüseyin Mete Aysal, Çanakkale'de bir markette alış veriş yapan başörtülü kadınlara çirkin saldırıda bulundu. Bunun üzerine başörtülü kadınlar Hüseyin Mete Aysal hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki Hüseyin Mete Aysal kimdir?

Çanakkale'de başörtülülere yönelik çirkin bir provokasyon yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre Hüseyin Mete Aysal (72), markette alışveriş yaptıktan sonra kasada bekledikleri sırada Ayşe Yılmaz, kızları Türkan Çam ve S.Ç. ile tartıştı. Aysal, aldığı ürünlerin pahalı olduğu iddia etti ve kasiyere, "2023'te bunlardan kurtuluyor muyuz ki? ifadelerini kullandı. Anne ve kızları, kendilerine bakarak konuşan Aysal'a, "Bizi mi kast ettiniz?" diye sorunca kendini kaybeden Aysal üç kadına, "Pislikler, adiler, şerefsizler" sözleriyle hakaret etti. Aysal, marketten çıkarken küfürlerini sürdürdü.

Başörtülü anne ve kıza alçak saldırı! Şahıs yakalandı ama...

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:34
  1. Çanakkale
  2. Hüseyin Mete Aysal kimdir?
  3. Hüseyin Mete Aysal başörtülü kadınlara saldırı

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