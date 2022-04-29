Hüseyin Kocabıyık dün öyle bugün böyle

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Gezi davası kararlarının açıklandığı 26 Nisan’da “Bizimki de nasıl bir kader böyle! diye Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar” diyerek Gezi kalkışmasına ve Kavala’ya sahip çıkan Kocabıyık’ın geçmişte Gezi olaylarına karışanlara “y..şak” derken destekçilerine “baronlar” nitelemesinde bulunduğu bildirildi.

Yine mi değişti?

Eski vekil Kocabıyık’ın çeşitli tarihlerde Twitter adresi üzerinden Gezi Parkı kalkışması ile ilgili yaptığı paylaşımlardan bazıları ise şöyle:

Ağaç için yürüyen o iş adamları o sanatçılar nerede? Nerede çapulcu Cem Boyner nerede Rahmi Koç? (6 Ağustos 2015)

15 Haziran 2013: Gezi parkındakiler masum kişiler olamaz fikrimi değiştirdim. DARBE DİYOR, Y..ŞAK, DİYOR, BARON DİYOR...

6 Temmuz 2013: Gördüm ama gezi yavşağı gibisini hiç görmedim. Sokakta hükümet devirme işi yavşaklıktır kuzum.

8 Temmuz 2013: Mısır darbesi Gezi’nin asıl niyetini oraya çıkardı.

10 Temmuz 2013: Amerika’da yaşadık biz, orada bu gezi zekalıların yaptığını yapsalar Amerikan polisi ezer onları.

16 Haziran 2013: Gezi parkı eylemi Türk milletinin böğrüne sokulmuş hançerdir ve dahi şu saatten sonra bu hakikati görmeyenlere söyleyecek lafımız yoktur.

21 Haziran: Ama gezi olayı Melih Gökçek’i haklı çıkardı. İşin altından baronlar çıktı.