Hüseyin Gülerce, FETÖ'nün aklını kaybetmiş ve beyinlerine Pensilvanya çipi takılmış Haşhaşîlerini o konuda uyardı! İç-dış hainler bunu görmek istemiyorlar

Hüseyin Gülerce, 15 Temmuz darbe girişiminde milletin zaferini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gösterilen direnişi vurgulayan Gülerce, FETÖ'nün hain planlarının boşa çıkarıldığını belirtti. Gülerce, bu ruhun Türkiye Yüzyılı'nın inşasında öncü olacağını ifade etti. Hüseyin Gülerce, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün hain darbe teşebbüsünün üzerinden 8 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, altını çizdiği gibi bu ihanetin durdurulması, Milletin Zaferi'dir.

Yıldönümü vesilesiyle televizyon ekranlarında tekrar hatırladığımız kahramanlıklar, akıl alacak gibi değildir. Gencinden ihtiyarına, kadından erkeğine, polisinden askerine, belediye imkânlarından çıplak ellere kadar bu nasıl bir şahlanış, bu nasıl bir destandır...

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Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı; 15 Temmuz şahlanış ruhunun sahibidir.

Milletimizin, etkinliklere katılımı, heyecanı hiç sönmemiştir.

Bu heyecan ve sahiplenme; FETÖ'cülerin ve onların hamisi gayrı milli çevrelerin/odakların hayallerini de yerle bir etmiştir.

FETÖ'yü kullanarak milletimizin önünü kesmek için oyun kuranlar; "Türk milletinin, ülkesini ve devletini canı pahasına koruyacağını, en modern savaş araçlarının karşısında göğsünü siper ederek ezanına, bayrağına, Meclisine, Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını hesap etmediler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaretini, liderliğini hafife aldılar.

Erdoğan yürüdüğünde, aziz milletimizin ardından yürüyeceğini bilemediler.

Bugün, FETÖ'cülere hâlâ cesaret veren CHP yönetiminin yutkunması da boşuna değildir.

Neymiş FETÖ'cüler yeniden dönecekler, atıldıkları/tasfiye edildikleri devlet kadrolarına yeniden yerleşeceklermiş...

Millet zaferine sahip çıkarken, Cumhur İttifakı sapasağlam ayakta iken asla gelemeyecekler.

Milletimiz de devletimiz de FETÖ hainlerine merhamet etmeyecektir. Çünkü zalime merhamet, mazluma zulümdür.

Yıllar geçse de "İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür" diyen, "Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim" diyerek FETÖ hainlerine meydan okuyan, milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız.

FETÖ'cüler ve onları meşrulaştırmaya çalışan iç-dış hainler görmek istemiyorlar. Ancak her yıldönümünde hatırlatılan kahramanlıklar, o kahramanlıklara ait filmler, belgeseller genç kuşaklara gözyaşları ile aktarılıyor.

FETÖ'nün; aklını kaybetmiş ve beyinlerine Pensilvanya çipi takılmış Haşhaşîleri, şunu unutmasınlar, FETÖ elebaşı öldüğü zaman onu Türkiye'ye getiremeyecekler.

Milletin tepkisi öylesine büyük olacak ki, bu vatan ona mezar yeri vermeyecektir.

15 Temmuz'un 252 şehidinin yattığı bu toprak, FETÖ elebaşını kabul etmeyecektir...

15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyen figüranları da bu millet unutmayacaktır.

Türk milletinin sahip çıktığı 15 Temmuz zaferine sahip çıkamayanların sessizliğini, milletin heyecanını paylaşmamalarını/paylaşamamalarını görmüyor değiliz.

Hâlâ FETÖ ihanetine laf edemeyip, sırıtan bahanelerle, kızarmaz yüzlerle ileri geri laf edenlerin; FETÖ'nün ve onun sahiplerinin ABD'nin, AB'nin, İsrail'in değirmenine su taşıdığının elbet farkındayız.

Milletimizin sevdası Türkiye Yüzyılı...

Hedefi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"ndaki konuşmasında koydu:

'Çanakkale ruhu' nasıl bir asır boyunca milletimize rehberlik etmişse '15 Temmuz ruhu' da inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasına öncülük edecektir. Cumhur İttifakı olarak bunu ayakta tutacağız ve sürdüreceğiz. Şehitlerimiz, 'kutup yıldızlarımız' olarak bizlere yol gösterecek. Yeni Türkiye, 15 Temmuz ruhunun üzerinde yükselecek."