Hüseyin Göçek, FIFA Hakem Semineri'ne katılıyor FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, Katar'da başlayan FIFA Hakem Semineri'nde yerini alacak..

FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, Katar'da başlayan FIFA Hakem Semineri'ne katılıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göçek, FIFA'nın gelecek yaz düzenleyeceği 17 ve 20 yaş altı dünya kupalarına hazırlık için Doha'da gerçekleştirdiği seminerde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer alıyor. Seminerde, hakemlere verilecek teorik eğitimlerin yanı sıra VAR simülatör çalışmaları ve çevrimiçi saha uygulamaları gerçekleştirilecek. Hakemlere ayrıca atletik test uygulamasının da yapılacağı seminer, 1 Mart Cuma günü sona erecek.

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