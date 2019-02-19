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Hüseyin Eroğlu’nun muhteşem başarısı

Altınordu ile 226 lig maçına çıkıp Gordon Milne’nin rekorunu geride bırakan Hüseyin Eroğlu, tam 399 puana ulaşıp müthiş bir performansın sahibi oldu.

19 Şubat 2019 Salı 11:29
Hüseyin Eroğlu’nun muhteşem başarısı

Altınordu ile 226 lig maçına çıkıp Gordon Milne’nin rekorunu geride bırakan Hüseyin Eroğlu, tam 399 puana ulaşıp müthiş bir performansın sahibi oldu.


Spor Toto 1. Lig’de son 16 maçta tek yenilgi alıp Play-Off rotasına oturan Altınordu’da 7. sezonunu geçiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, başarılı bir karnenin sahibi oldu. Kırmızı-lacivertli ekibin başında bugüne kadar 226 maça çıkan Eroğlu, 113 galibiyet, 60 beraberlik, 53 yenilgiden oluşan iyi bir seri yakaladı. Eroğlu, bu periyotta tam 399 puan alırken maç başına 1,76 puan ortalamasına ulaşmayı başardı.



İki şampiyonluğu var


Eroğlu yönetiminde 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları yaşayan, Spor Toto 1. Lig’de ise 3 kez Play-Off’u son haftada kaçıran Altınordu, 226 maçlık seride rakip fileleri 381 kez havalandırdı. Maç başına 1.68 gol ortalaması yakalayan İzmir ekibi kalesinde ise 227 gol gördü. Altınordu bu sezon ise sadece 13 gol yerken, Türkiye’de Medipol Başakşehir (11), Bayburt İl Özel İdare ve Hekimoğlu Trabzon’un (12), ardından Tuzlaspor ile birlikte en az gol yiyen ekip unvanını aldı.



Başarının anahtarı takım oyunu


Beşiktaş’ın efsane teknik direktörü Gordon Milne’nin 222 maçlık rekorunu geride bırakan Eroğlu, başarılı tablonun tam bir takım oyunu olduğunu vurgulayarak, “Bizi başarıya ulaştıran temel faktör istikrar ve takım oyunu. Hepimiz bir saat mekanizmasındaki çarklar gibi çalışıyoruz” dedi. Eroğlu, Altınordu ile 3. şampiyonluğu yaşamayı her şeyden çok istediğini de belirterek, “İlk kez bu kadar yakınlaştığımız hedefe varmak istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:29
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