Hüseyin Dinçel: İzolatör deprem etkisini yarı yarıya azaltıyor

Tatbikat sonrasında gündeme yine yapıların deprem mukavemeti ve alınan önlemler geldi. Sismik izolatörler bu önlemlerin en kritik başlıklarından. AKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, “ İzolatörlü yapının asıl amacı deprem anında kontrollü hareket kabiliyeti sağlamak. Bunun sonucunda sarsıntının yapıda minimum düzeyde hissedilmesi söz konusu. “ dedi.

“Deprem izolatörü, binanın sigortasıdır”

Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesine imza atan AKYAPI, Mavera Comfort’un temeline yerleştirilen 454 izolatör sayesinde olası depremin yıkıcı etkisinin minimum seviyeye indirileceğini belirtti. AKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, böyle projelere daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade etti. Hüseyin Dinçel “ Geleneksel yapı sistemleri, deprem anında oluşan sarsıntının, yapının tamamında, olduğu gibi hissedilmesine imkan tanıyor. Bu durum, daire içinde sabitlenmemiş mobilya ve eşyalarda devrilmelere, taşıyıcı olmayan duvarlarda çatlamalara ve en önemlisi yaşayanların konforunun bozulmasına yol açan etkenlere neden oluyor. Deprem izolatörleri ise yapının deprem anında her iki yönde oluşacak hareket isteğine olanak tanıyor. Depremin yıkıcı etkisini en alt seviyeye indirmeye yarıyor. Deprem coğrafyamızın bir gerçeği. Deprem izolatörü de binanın sigortasıdır. Umarım Türkiye’de deprem izolatörlü binalar yaygınlaşır.” Dedi.

Kontrollü hareket kabiliyeti sağlıyor

Türkiye’nin Deprem İzolatörlü ilk projesi olarak lanse edilen ve “Kesintisiz Konfor” ilkesine bağlı kalarak, yerli-yabancı deprem uzmanları ve konusunda uzman mimarlarla yasarlanan Mavera Comfort, sakinlerine, deprem anında ve sonrasında binanın tüm fonskyionlarında kesintisiz olmaksızın güven ve konfor içinde bir yaşam kalitesi sunuyor.