Hüseyin Can Gökçek kimdir? Sıla’nın katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı mı?

Son dakika haberi: Tüm Türkiye bir kez daha kadın cinayeti ile sarsıldı. Giresun’da hasta babaannesine refakat eden Sıla Şentürk (16), daha önce kaçırıp taciz eden eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek canice katledildi. Daha gencecik yaşına rağmen vahşice katledilen Sıla Şentürk’ün katili Hüseyin Can Gökçek’in yakalanaıp yakalanmadığı merak ediliyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sıla’nın katili Hüseyin Can Gökçek’in akıbetine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Sıla’nın katili Hüseyin Can Gökçek yakalanı mı? Sıla’nın katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı mı?