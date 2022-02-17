Hüseyin Can Gökçek kimdir? Sıla’nın katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı mı?

Giresun’da kendisini daha önce kaçıran Hüseyin Can Gökçek tarafından dün aralarında çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk bugün son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın anne ve babası cenazede güçlükle ayakta durdu.

Sıla’nın katili Hüseyin Can Gökçek nasıl yakalandı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Sıla Şentürk'ün katili böyle yakalandı. Bakan Soylu: "Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'in yakalanmasına ilişkin, "Arkadaşlarımız başarılı bir şekilde başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladılar. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar." bilgisini paylaştı.

Olayın üzüntü verici olduğuna işaret eden Soylu, "Ne olursa olsun bu tip olay olduğu zaman kendi arkadaşlarımıza, karakoldaki arkadaşlarımıza 'barışma yetkisi' vermiyoruz. Aynı zamanda bütün aile içi şiddet, kadına şiddet bu tip meselelerde de bir tek tembihatımız var, 'Sakın kolluk olmadan bir araya gelmeyin" diye konuştu.

Geçen yıl 20'nin üzerinde ölüm olayının erkeğin kadını ikna etmesinin ardından yaşandığını aktaran Soylu, şiddet başladığı andan itibaren şiddetin devam ettiğini, güçlü olanın güçsüz olanı şiddete maruz bıraktığını belirtti. Sıla'nın katili Hüseyin Cam Gökçek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıla Şentürk neden öldürüldü?

Sosyal medya üzerinden 2 yıl önce tanıştığı Hüseyin Can Gökçek (21) ile aralarında duygusal bir yakınlık oluşan Sıla Şentürk, yaklaşık 1 yıl önce ailesinin bu ilişkisini onaylamaması ve kendisine şiddet uygulaması üzerine evden kaçtı.

Ailenin şikayeti üzerine Giresun'da emniyet kontrol noktasında Sıla Şentürk ile Hüseyin Can Gökçek polis memurları tarafından yakalanırken, olay sonrası Sıla Şentürk hakkında acil koruma kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşa yerleştirildi. Hüseyin Can Gökçek ise ‘Küçük yaşta çocuğu alıkoymak' suçundan olay sonrası tutuklanırken, Sıla Şentürk ise ailesi ve kendi isteği doğrultusunda ailesinin yanına döndü.

Devam eden istismar davasında aile Hüseyin Can Gökçek'ten şikayetçi olurken, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçti. Şahsın yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve Sıla Şentürk'ün şikayetini geri çekmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bunun üzerine baba Bekir Şentürk, kızının yeniden kurum korumasına alınmasını talep etti. Bunun üzerine savcılık kararı ile Sıla Şentürk hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden Bakanlığa bağlı bir kuruluşta korumaya alındı.

Hüseyin Can Gökçek'in kendisini sürekli rahatsız etmesi üzerine Sıla Şentürk yeniden şikayetçi olurken, ailesinin yanına dönmek istedi. Geçtiğimiz Aralık ayında genç kız ailesinin yanına dönerken, Hüseyin Can Gökçek önceki gün Ankara'dan Giresun'a gelerek genç kızdan şikayetini geri almasını istedi. Dün genç kızla görüşmek üzere Yalı mahallesindeki evlerine gelen Gökçek, burada çıkan tartışmada Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldürdü