Hüseyin Baybaşin kimdir? Hüseyin Baybaşin yaşıyor mu?

Hüseyin Baybaşin 1956 yılında Diyarbakır Lice’de doğdu. Uyuşturucu kaçakçısı ve organize suç örgütü lideri de olduğu söylenen Hüseyin Baybaşin, uyuşturucu ticareti yapan ve aynı zamanda PKK başta olmak üzere silahlı örgütler ile bağları bulunmaktaydı. Hollanda'da cinayet, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve diğer suçlamalar nedeniyle Vught Hapishanesi'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin Baybaşin, Avrupa'nın en büyük eroin ithalatçısı konumuna geldi. 27 Mart 1998 tarihinde "Siyah Lale" kod adlı uluslararası bir operasyonla Hollanda'da yakalandı. Baybaşin, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayeti azmettirme, adam kaçırma gibi suçlardan ömür boyu hapse mahkûm edildi.