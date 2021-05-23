  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İtalya'da teleferik faciası: Çok sayıda ölü var
Cristiano Ronaldo ‘yarım milyar’ oldu
FOX TV’nin taktiği felaketi oldu! Hülya Avşar'dan şaşkına çeviren açıklama
"İsrail'e dalan bombalı uçak İran'a ait"
Biyografi Hüseyin Baybaşin kimdir? Hüseyin Baybaşin yaşıyor mu?
Biyografi

Hüseyin Baybaşin kimdir? Hüseyin Baybaşin yaşıyor mu?

Hüseyin Baybaşin kimdir? Hüseyin Baybaşin, Uyuşturucu kaçakçısı ve organize suç örgütü lideri de olduğu söylenen Hüseyin Baybaşin, uyuşturucu ticareti yapan ve aynı zamanda terör örgütü PKK başta olmak üzere silahlı örgütler ile bağlantılıydı. Hüseyin Baybaşin, Avrupa'nın Pablo Escobar'ı olarak da biliniyordu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 15:31:00 - 2021-05-23 15:32:03
Hüseyin Baybaşin kimdir? Hüseyin Baybaşin yaşıyor mu?

Hüseyin Baybaşin 1956 yılında Diyarbakır  Lice’de doğdu. Uyuşturucu kaçakçısı ve organize suç örgütü lideri de olduğu söylenen Hüseyin Baybaşin, uyuşturucu ticareti yapan ve aynı zamanda PKK başta olmak üzere silahlı örgütler ile bağları bulunmaktaydı. Hollanda'da cinayet, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve diğer suçlamalar nedeniyle Vught Hapishanesi'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin Baybaşin, Avrupa'nın en büyük eroin ithalatçısı konumuna geldi. 27 Mart 1998 tarihinde "Siyah Lale" kod adlı uluslararası bir operasyonla Hollanda'da yakalandı. Baybaşin, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayeti azmettirme, adam kaçırma gibi suçlardan ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bitcoin için yeni vergi hamlesi geldi!
Ekonomi

Bitcoin için yeni vergi hamlesi geldi!

ABD'de kripto paralarla ilgili flaş adım atıldı. Hazine Bakanlığı, 10 bin doların üzerindeki kripto para varlıklarının vergi dairesine bildi..
SİHA'lar aklını aldı! İsrail'in gizlediği gerçek ortaya çıktı
Dünya

SİHA'lar aklını aldı! İsrail'in gizlediği gerçek ortaya çıktı

İsrail'in ateşkes alma kararının altında, Filistin'in havalandırdığı SİHA'lar olduğu ortaya çıktı.
E-5’te yürekler ağza geldi! Çocuklar bakın ne yaptı
Yaşam

E-5’te yürekler ağza geldi! Çocuklar bakın ne yaptı

E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getird..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay