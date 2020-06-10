Hüseyin Baş'tan gençlere skandal mesaj: Deniz Gezmiş gibi kendimi…

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş parti başkanı kimliği ile kameraların karşısına ilk kez çıktı.

Hüseyin Baş BTP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına merhum babası Prof. Dr. Haydar Baş'ı anarak,

''Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş için başsağlığı dileyen, yanımızda olan, desteklerini belirten tüm dostlarımıza tekrar huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. Türk milletinin de başı sağ olsun. Zor günler yaşadık, bizim için acı günlerdi ancak biz çalışmalarımıza Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve geleceği için devam etmekteyiz. 2002 ruhu ile 2020 yılında tüm çalışmalarımız tüm hızıyla, tüm teşkilatımızla aynen devam etmektedir" dedi.

Hüseyin Baş, asılırken imam istemeyen İslam dinini kastederek, “Ben öyle bir mefhumu tanımıyorum” diyen ve cenaze namazı babası tarafından ısrar edilerek kılınan Deniz Gezmiş'i kendisine örnek aldı.

29 yaşında BTP genel başkanlığına seçilmesini vurgulayarak gençlere Deniz Gezmiş’i hatırlatarak mesaj veren Hüseyin Baş,

"Biz genciz, dinamiğiz, çağdaşız, medeniyet sahibiyiz, tüm kültürümüze, tarihimize, değerlerimize bağlıyız, ciddi bir birikime sahibiz. Dünyanın en genç genel başkanlarından biri olarak "24 yaşında kendimi Türkiye'nin bağımsızlığına adıyorum" diyen Deniz Gezmiş gibi ben de kendimi 29 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adıyorum. Bu noktada gençlere şunu söylemek istiyorum: Senin bir hayalin var ve o hayali birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.