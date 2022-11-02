  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Hüseyin Baş'a göbek attıracak gelişme! 150 kiloluk Hüso, piste fırlayacak
Siyaset

Hüseyin Baş'a göbek attıracak gelişme! 150 kiloluk Hüso, piste fırlayacak

"Altılı masa"ya katılmak için Meral Akşener'e adeta yalvaran Hüseyin Baş'ı biraz da olsa umutlandıracak haberi Kemal Kılıçdaroğlu verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 11:14:00 -
Hüseyin Baş'a göbek attıracak gelişme! 150 kiloluk Hüso, piste fırlayacak

 

 

"Altılı masa"ya katılmak için Meral Akşener'e adeta yalvaran Hüseyin Baş'ı biraz da olsa umutlandıracak haberi Kemal Kılıçdaroğlu verdi. 

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) önceki günkü toplantısında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın "altılı masa"ya dahil olması konusunun gündeme geldiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, konunun 14 Kasım’da liderler arasında ele alınacağını belirterek, “Masa bir değerlendirme yapsın, sonra konuşuruz” karşılığını verdiği belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fikret Türk

Al birini vur öbür üne şaşılacak şey mi hırsız hırsızın yanında konumlanacak hain birlikteliği 6+? Oldu

Ossain

Altılı masaya münafık biri kıçbacağı olarak eklenir, olur yedili masa.. Yakışır..
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23