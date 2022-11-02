Hüseyin Baş'a göbek attıracak gelişme! 150 kiloluk Hüso, piste fırlayacak
"Altılı masa"ya katılmak için Meral Akşener'e adeta yalvaran Hüseyin Baş'ı biraz da olsa umutlandıracak haberi Kemal Kılıçdaroğlu verdi.
"Altılı masa"ya katılmak için Meral Akşener'e adeta yalvaran Hüseyin Baş'ı biraz da olsa umutlandıracak haberi Kemal Kılıçdaroğlu verdi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) önceki günkü toplantısında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın "altılı masa"ya dahil olması konusunun gündeme geldiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu’nun, konunun 14 Kasım’da liderler arasında ele alınacağını belirterek, “Masa bir değerlendirme yapsın, sonra konuşuruz” karşılığını verdiği belirtildi.