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Biyografi Hüseyin Baş kimdir kaç yaşındadır? BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş
Biyografi

Hüseyin Baş kimdir kaç yaşındadır? BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş

Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) genel başkanı olarak seçilmesinden sonra Hüseyin Baş’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Koronadan ölen Haydar Baş’ın oğlu olan Hüseyin Baş kimdir, nerelidir? Hüseyin Baş kaç yaşında? Hüseyin Baş’ın mesleği nedir? İşte Hüseyin Baş’ın hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:58:00 - 2020-10-19 09:59:18
Hüseyin Baş kimdir kaç yaşındadır? BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş

Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi’nin 5. büyük olağanüstü kongresinde tek aday olarak katılan Hüseyin Baş delege oylarının tamamını alarak babası Haydar Baş’tan boşalan BTP Genel Başkanlığına seçildi. Peki Hüseyin Baş kimdir, kaç yaşındadır?

Hüseyin Baş kimdir?

Hüseyin Baş, 1991 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2014 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Hüseyin Baş, BTP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Babası Haydar Baş ile birlikte çok sayıda etkinliğe katılan Hüseyin Baş, bazı etkinliklerde de Genel Başkan Haydar Baş'ın konuşmalarını dinleyicilere okudu. Haydar Baş’ın koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, 1100 delegenin tamamının oyunu alan Hüseyin Baş, genel başkan seçildi.

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