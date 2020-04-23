Hüseyin Baş kimdir kaç yaşındadır?
Hüseyin Baş kimdir kaç yaşındadır? sorusu gündemde. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın yerine, 1991 doğumlu oğlu Hüseyin Baş seçildi. BTP Genel Başkanı seçilen Hüseyin Baş ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Hüseyin Baş kimdir kaç yaşındadır?
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanlığı'na partinin online gerçekleştirilen olağanüstü MYK toplantısında oybirliğiyle Haydar Baş’ın oğlu, Hukukçu Hüseyin Baş seçildi.
BTP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Baş'ın 14 Nisan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından olağanüstü toplandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan toplantıda Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu hukukçu Hüseyin Baş, oybirliğiyle genel başkanlığa seçildi.
Hüseyin Baş kimdir?
Trabzon'da 1991 yılında doğan Hüseyin Baş, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun oldu. Daha önce BTP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Baş, Prof. Dr. Haydar Baş ile yurtiçinde çok sayıda önemli etkinliğe katıldı ve Genel Başkan'ın konuşmalarını vatandaşlara hitaben okudu.