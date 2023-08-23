Hüseyin Baş Halil Konakcı Hoca'yı Atatürk'ü kullanarak hedef aldı!
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Halil Konakcı Hoca'yı Atatürk üzerinden hedef gösterdi.
Allah'ın şeriatını anlatınca işlerine gelmeyen, Allah'ın kanunlarını da onları anlatan hocalar üzerinden hedef alan solcu marjinal grupların gündemindeki son isim Halil Konakcı Hoca oldu.
Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği bir sohbetini gündeme getiren solcular, Konakcı Hoca'yı çarpıtılmış sözler üzerinden hedefe koydu.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da Konakcı'ya hakaret kervanına katıldı.
Baş, Atatürk'ü öne sürdüğü mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Biz Atatürk'ü seven, onun idealinde yürüyen imamlara imam deriz. Diğerleri şarlatan ahlaksızlardır."
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