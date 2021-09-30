Hüseyin Baş, 'Diyanet'in Başkanı Alevi veya Caferi olmalı' dedi! Yok yok, Bekri Mustafa'yı getirelim!

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı bir Tv canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.

'Cumhuriyet Bektaşi dergahında kuruldu'

Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik "dua" üzerinden yürütülen karalama kampanyasını, "Diyanet ile mesele halindeyiz." sözleri ile değerlendiren Hüseyin Baş, Cumhuriyet'in Bektaşi dergahında kurulduğunu iddia etti. Baş, Caferiliğin ve Aleviliğin ne olduğunu bilmediğini ispatlayarak, "Diyanet İşleri Başkanı Caferi veya Alevi birisi olabilir." dedi.

"Diyanet'le mesele halindeyiz. Hiç düşündük mü, Bektaşi dergahında kurulmuş bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Biz Diyanet'in başına hiçbir Alevi kardeşimizi, Caferi kardeşimizi getirmeyi düşündük mü ülke olarak? Diyanet'in başına biz Alevi birini getirelim. Ne var ki?"

Hangi Alevileri kastetti?

Hüseyin Baş'ın, "Alevi" derken, Hz. Ali'yi ilah kabul edenleri mi, yoksa Hz. Ali'yi halife kabul edenleri mi kastettiği ise bilinmiyor.