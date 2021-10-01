Hüseyin Baş: Bana yetki versinler Esad'la görüşüp bu meseleyi çözeyim

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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye ile ilişkilerde Esad ile görüşüp, anlaşmanın gerekli olduğunu söyleyen Baş, "Çözüm çok basit, hiç uzatmaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hangi kanallarla oradaki örgütlerle ilişkide ise bu örgütlere 'Silahları bırakın, Suriye hükümetine gidin ve anlaşın' diyerek bu konuyu kapatmalı." dedi.

'Suriye'ye her anlamda borçlanılmış'

AK Parti iktidarının dış politikasını hedef alan Hüseyin Baş, "Bu hükümetin böyle bir şey yapma ihtimali yok. Niye yok? Çünkü her anlamda borçlanılmış. Orada sahiplendikleri örgütlerin muhtemelen içeride uzantıları var. Bu içerideki uzantıları nasıl durduruyorsun; 'Ben sana orada sahip çıkıyorum' diyerek. Dolayısıyla hem İçişleri Bakanlığı'nın hem Dışişleri Bakanlığı'nın hem de Milli Savunma Bakanlığı'nın özverili ve milli bir şekilde davranması lazım. Siyasal rantları, gelecek hesaplarını, kendi menfaatlerini bir kenara bırakıp, Türkiye'nin ve bu vatandaşın menfaatine göre hareket etmesi lazım." diye konuştu.



"Elbette Esad ile görüşeceğiz." diyen Baş, "Bu mesele başka türlü çözülmez. Görüşemiyorlar mı? Bana yetki versinler ben gidip görüşeyim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden her hangi biri gitsin Esad'la görüşür. Şimdi şöyle de bir problem var. Bugün Esad hükümetimize güvenmiyor, çünkü diyor ki , 'Yahu biz sizinle oturduk, kalktık, yedik, içtik... Bunların hiç mi hatırı yoktu da bu kadar düşmanlık oldu.' " ifadelerini kullandı.