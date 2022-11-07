Tosuncuk 6'lı masaya sığmadı: O partiden veto!

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı FOX TV yayınında altılı masaya katılmak istediklerini dile getirdi. Baş, “Bizi Millet İttifakı ve altılı masaya davet etmelerini istiyoruz. Davet etmiyorlarsa da sebebini açıklasınlar” ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER’DEN DESTEK GELDİ

Baş’ın talebine ilk tepki Meral Akşener’den geldi. BTP Genel Merkezi’ne giden Akşener, Hüseyin Baş’la bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak katılımın olup olmayacağının altılı masa toplantısından sonra belli olacağı ifade edildi. Bu sefer de gözler Baş’ı masada istemediği iddia edilen Saadet Partisi cephesine çevrildi. Saadet cephesinden gelen ilk açıklamalar da çekimse yönde oldu.

DEVA PARTİSİ DE VETO ETTİ

BTP’nin altılı masaya katılıp katılmaması ile ilgili son yorum ise DEVA Partisi cephesinden geldi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, BTP’nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e destek vermesinin “kıymetli olduğunu” belirtirken, “Ancak şu aşamadan sonra genişleme ihtimalini son derece zayıf görüyoruz” sözleriyle masada yedinci partiye yer olmadığı mesajı verdi.