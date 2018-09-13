Hürriyet'ten Taha Akyol'a şok! Kovuldu
Demirören Medya Grubu, Hürriyet gazetesinin kadrosunda değişikliğe devam ediyor.13 Eylül 2018 Perşembe 21:14
Ekim 2011'den bu yana Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Taha Akyol ile yollar ayrıldı.
Akyol köşe yazarlığının yanısıra Doğan Medya bünyesindeyken CNN Türk'te Genel Müdürlük görevinde bulunmuş ve programlar hazırlayıp sunmuştu.
Medyaradar’ın haberine göre Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından Akyol'un hazırlayıp sunduğu "Eğrisi Doğrusu" programı yayından kaldırılmıştı.
Akyol, yarın son kez kaleme aldığı yazısıyla Hürriyet'teki köşesine veda edecek.
Doğan Medya'nın Demirören'e satışı sonrasında köşe yazarları Melis Alphan, Yonca Tokbaş ve Mehmet Yaşin ile yollar ayrılmıştı.
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