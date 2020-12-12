Hürriyet’in ‘Yeşilköy’de kanlı arazi çatışması’ haberi ‘algı operasyonu’ çıktı!

YUSUF KEMALOĞLU / ANKARA

Hürriyet’in Aydın Doğan döneminden kalma “algı ve yalan” haberlerini sürdürmesi ve haberlerinde “azmettirici” olarak suçladıkları kişilerin ise gerçekte “mağdur” taraf olduğu ortaya çıktı.

“Tehdit eden saldırgan Mehmet Yaprak’la bahçenin hiçbir ilgisi yok”

Bölgedeki bir çok insanı tehdit eden bir kişi tarafından müvekkili Önder Küçük’ün de aynı şekilde tehditle karşı karşıya kaldığını hatırlatan avukat İbrahim Ayyıldız, “Olayın olduğu söz konusu bahçeyi müvekkilim Önder Küçük, Elif Öztürk isimli kişiden resmi olarak satın almış ve oranın saldırgan ve tehdit eden Mehmet Yaprak ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” dedi.

“Mehmet Yaprak isimli şahıs 7-8 silahlı kişiyle bahçeye gelmiş”

3 Ekim akşamı bahçede yaşananları ayrıntılı bir şekilde belgelerle anlatan avukat İbrahim Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olay günü müvekkil Önder Küçük, eşi, çocukları ve Cemal Tarlak isimli kişi ile kendisine ait olan bahçede mangal yaptığı sırada, cezaevinde ölen uyuşturucu kaçakçısı Mehmet Ali Yaprak’ın yeğeni Mehmet Yaprak isimli şahıs yanında 7-8 silahlı kişi ile bahçeye girerek Önder Küçük ile konuşacaklarını söylemiş ve bunun üzerine ise müvekkil eşi ve çocuklarını bahçeden göndererek şahısların yanına geçmiştir. Bu sırada Mehmet Yaprak ile akraba olan ve aynı bahçede işkenceye ve tehditlere maruz kalan Cemal Tarlak saldırgan Mehmet Yaprak ile karşılaşmamak için bahçede bulunan barakaya geçmiştir. Müvekkilim Önder Küçük, Mehmet Yaprak ve silahlı olarak yanında bulunan kişilerin yanına geçip oturduğunda bir kişi belinde silah olduğu halde ayakta müvekkilimin başında durmaya başlamıştır.”

“Önder Küçük’e silahlı saldırıda bulunuldu”

“Hürriyet’in azmettirici Önder Küçük olarak ilan etmesi” basın ahlakı bakımından “utanç verici bir durum” olarak değerlendiren avukat İbrahim Ayyıldız, yaşananları anlatmaya şöyle devam etti:

“Mehmet Yaprak konuşmanın ilerleyen dakikalarında ‘Cemal Tarlak’ı da alıp buradan gideceğiz, buraya bir daha kimse ayak basmayacak’ şeklinde bağırması ve ayakta duran ve sonradan Mehmet Salim Aygun olduğu öğrenilen şahsa müvekkilim Önder Küçük’ün işaret ederek ‘sıksana neyi bekliyorsun lan’ demesi üzerine Mehmet Salim Aygün müvekkilim olan Önder Küçük’ü hedef alarak ateş etmiştir. Önder Küçük kendisini kenara atarak bu silahlı saldırıdan kurtulmuştur. Bu esnada Mehmet Yaprak’ın daha önce işkence yaptığı ve akrabası olan Cemal Tarlak bulunduğu yerden çıkarak olay yerine doğru geldiği sırada Mehmet Salim Aygün bu kez silahını ona doğru doğrultmuş ve bu esnada Cemal Tarlak kendisini ve Önder Küçük’ü korumak için ateş etmiş, bu ateş sonucunda ise Mehmet Salim Aygün ile Mehmet Yaprak yaralanmıştır. Olay anında Önder Küçük’ün Cemal Tarlak’a talimatı olmadığı gibi saniyeler içinde gerçekleşen olayda böyle bir talimat vermesi de hayatın olağan akışına aykırıdır.”

“Mehmet Yaprak silahlı kişilerle birlikte bahçeyi gasp etmek istedi”

Mehmet Yaprak ve beraberindeki silahlı kişilerin Önder Küçük’ün sahibi olduğu bahçeye “çökmek” için geldiklerini belirten avukat İbrahim Ayyıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mehmet Yaprak’ın yanında silahlı kişilerle olay yerine gelme amacı tamamen bahçeye tabiri caizse çökmek ve önder ile Cemal Tarlak’a zarar vermektir. Nitekim aynı bahçe içerisinde bulunan yan tarafın maliki Mustafa Kaya isimli şahıs da emniyete yapmış olduğu şikayette ki ifadesinde aynı şahıs tarafından yani Mehmet Yaprak tarafından tehdit edildiğini söylemiştir. Bu durum dahi Mehmet Yaprak ve beraberinde gelenlerin amacını ve olayı saptırmaya çalıştıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Yani Mehmet Yaprak yanında kalabalık ve silahlı grupla Önder Küçük ailesiyle birlikteyken gelip onların yanında bahçeyi gasp etmek istemiştir. Önder Küçük’ün kimseye ‘vurun’ talimatı vermesi söz konusu olmadığı gibi zaten iki kişi oldukları da ortadadır.”





