  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hürriyet’i Cumhuriyet’i Sözcü'sü… İsrailsever Türk medyası!
Medya

Hürriyet’i Cumhuriyet’i Sözcü'sü… İsrailsever Türk medyası!

Yeniakit Publisher
2023-10-14 10:52:00 - 2023-10-14 10:55:59
Hürriyet’i Cumhuriyet’i Sözcü'sü… İsrailsever Türk medyası!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İsrailsever Türk medyası!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Aksa Tufanı harekatı sırasında katil İsrail'in yanında saf tutan Türk gazeteleri eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Hürriyet’ten bir haber içeriği..

“Hamas, 260 müziksever’i öldürdü.”

Şöyle mi anlamalıyız bu cümleyi..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HAMAS, yemedi içmedi. Nerede müzikseverler var, araştırdı.. Bir eli yağda, bir eli balda Hamaslılar keyif sürerlerken..

Keyiflerine ara verip..

“Tamam, müzikseverleri bulduk, şimdi bunları katletmeliyiz” dedi..

Ve, “260 müzikseveri öldürdü”!

Böyle mi anlamalıyız?

Filistin’in işgali diye bir şey yok.

Gazze’nin ablukası yok.

Ambargo yok..

Hemen her gün, bir veya iki Filistinli’nin İsrail kurşunları ile öldürülmesi diye bir şey sözkonusu bile değil....

HAMAS, bir gün yatmış, ertesi günü karar vermiş, 260 müzikseveri öldürmüş...

Böyle mi anlamalıyız..

“260 kişinin öldürülmesi” de yalan ama..

Öldürülenlerin müziksever olduğu iddiası kuyruklu yalan..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Kara harekatının ayak sesleri... İsrail’den Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı
Kara harekatının ayak sesleri... İsrail’den Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı

Gündem

Kara harekatının ayak sesleri... İsrail’den Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi
İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi

Gündem

İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi

İsrail 'Aksa Tufanı' operasyonunu neden tespit edemedi? Dünya Huawei telefonları konuşuyor
İsrail 'Aksa Tufanı' operasyonunu neden tespit edemedi? Dünya Huawei telefonları konuşuyor

Gündem

İsrail 'Aksa Tufanı' operasyonunu neden tespit edemedi? Dünya Huawei telefonları konuşuyor

Eski İsrail Başbakanı Bennet soruları duydu sunucuya haraket etti canlı yayından alındı
Eski İsrail Başbakanı Bennet soruları duydu sunucuya haraket etti canlı yayından alındı

Gündem

Eski İsrail Başbakanı Bennet soruları duydu sunucuya haraket etti canlı yayından alındı

İsrail duyurdu! Saat 16'ya kadar süre verdi
İsrail duyurdu! Saat 16'ya kadar süre verdi

Gündem

İsrail duyurdu! Saat 16'ya kadar süre verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23