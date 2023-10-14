Hürriyet’i Cumhuriyet’i Sözcü'sü… İsrailsever Türk medyası!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Aksa Tufanı harekatı sırasında katil İsrail'in yanında saf tutan Türk gazeteleri eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Hürriyet’ten bir haber içeriği..

“Hamas, 260 müziksever’i öldürdü.”

Şöyle mi anlamalıyız bu cümleyi..

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HAMAS, yemedi içmedi. Nerede müzikseverler var, araştırdı.. Bir eli yağda, bir eli balda Hamaslılar keyif sürerlerken..

Keyiflerine ara verip..

“Tamam, müzikseverleri bulduk, şimdi bunları katletmeliyiz” dedi..

Ve, “260 müzikseveri öldürdü”!

Böyle mi anlamalıyız?

Filistin’in işgali diye bir şey yok.

Gazze’nin ablukası yok.

Ambargo yok..

Hemen her gün, bir veya iki Filistinli’nin İsrail kurşunları ile öldürülmesi diye bir şey sözkonusu bile değil....

HAMAS, bir gün yatmış, ertesi günü karar vermiş, 260 müzikseveri öldürmüş...

Böyle mi anlamalıyız..

“260 kişinin öldürülmesi” de yalan ama..

Öldürülenlerin müziksever olduğu iddiası kuyruklu yalan..

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