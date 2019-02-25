Hürriyet yatırımcısına Ahmet Hakan kazığı

Akit’e ve mütedeyyin kesimin değerlerine hakaret ederek doldurduğu Hürriyet’teki köşesinde mahkeme kararıyla yayınlamak zorunda kaldığı tekzipleri gizleyen Ahmet Hakan Coşkun, yeni patronunun da başını ağrıtmaya devam ediyor. Vakit’in gönderdiği tekzip metnini mahkeme kararına rağmen yayınlamayan Ahmet Hakan’ın cezasını şirket kasasından ödeyen Hürriyet Gazetecilik A.Ş.’nin SPK kurallarını ihlal ettiği ve şirket hakkında işlem başlatılmasının gündeme geldiği bildirildi.

Tekzip yayınlamadı, küfre devam etti

Aydın Doğan yönetiminde olduğu dönemde, Vakit gazetesine hakaret etmek için köşe verilmiş gibi saldıran Ahmet Hakan Coşkun, yalan ve hakaretlerinden dolayı 2008 ve 2009 yılında 3 kez tekzip cezası yemişti. Vakit’in gönderdiği “Vakit ahlaklı ve dürüst gazetedir” şeklindeki iki tekzibi köşesinde yayınlamak zorunda kalan ancak üçüncüsüne yer vermeyen Coşkun, bununla da yetinmeyerek tekzip yayınlaması gereken köşeden yine gazeteye çirkin sözler sarf etmişti. ‘Hergele’ Coşkun, 6 Kasım 2008 tarihinde kaleme aldığı “Ahlaksız Vakit’le mücadeleye devam” başlıklı yazısında Vakit’e hakaret, iftira ve küfür yağdırmıştı. Yargıtay’ın 09.02.2012 tarihinde onayladığı tekzip kararını uygulamayan Coşkun, tekzip metnini yayınlamadı. Vakit’in hukukçularının suç duyurusu üzerine Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 50 bin lira para cezasına ve tekzibin ilan şeklinde yayınlanmasına karar verdi. Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin yıllar sonra gelen onama kararı ile birlikte ceza kesinleşti. Ancak Ahmet Hakan’ın ödemesi gereken ceza şirkete ödetilip, fatura yatırımcıya çıkarıldı.

İşte o tekzip

Ahmet Hakan Coşkun’un, Aydın Doğan dönemindeki Hürriyet gazetesinde köşesinde yayınlamadığı ve cezasını Hürriyet A.Ş.’ye ödettiği Vakit’in tekzip metni şöyle:

“Vakit, ‘ahlâklı, dürüst gazete’dir! Hürriyet gazetesinin 6 Kasım 2008 tarihli, 21828 sayılı nüshasında, yine bu köşede Ahmet Hakan imzası ile yayınlanan yazıda, müvekkilimin imtiyaz sahibi olduğu Anadolu’da Vakit gazetesine yönelik tümüyle gerçek dışı, haksız, şeref ve haysiyetini ihlal eden ifadelere yer verilmiştir.

Mahkeme kararı ile yayınlamak zorunda kaldığı tekzip yazısının üstünde bile, ‘ahlâksız’ suçlaması yaparak; tekzibin yayınlanmasına sebep olan herkesi “etkilediğiniz ve etkileyebileceğiniz meczuplar” olarak nitelemesi kişinin, ‘ahlâk’ konusunda ne kadar çelişki içinde olduğunu göstermektedir.

Vakit gazetesi, önyargılı olmayan herkes tarafından kabul edildiği gibi “yazdıkları ile okuruna güven veren” bir gazetedir. Dik duruşu ile herkesin zihninde “Vakit, haksızlığa boyun eğmez” kanaati uyandıran Vakit, en zorlu dönemlerde bile, okuruna verdiği “hakkı tutma” sözünü hiç çiğnememiş, en ağır ceza tehditlerine karşı, çizgisinden asla taviz vermemiştir, vermeyecektir. Bununla da, gurur duymaktadır.

Vakit; kadın-erkek ayırdetmeksizin hiçbir Müslümana hiçbir zaman haksızlık etmemiştir.

Yazarın iddiasının aksine Vakit, dindar kadınlara zulmü reva görenleri, güçleri ve makamları ne olursa olsun deşifre etmiştir. Hiçbir hesap peşinde olmadan, Türkiye’nin neresinde olursa olsun, kadınların yaşadığı haksızlıkları dile getirmiştir. Başörtülü kızlarımızın, okul önlerinden geri çevrildiği günlerde, onların yaşadıkları haksızlığı dile getiren gazete, Vakit gazetesi olmuştur.

Vakit; kadını, insan olması itibariyle erkekle paylaştığı ortak noktalardan uzaklaştıran, cinselliğini ön plana çıkarıp, vücudunu bir metâ gibi pazarlayarak istismar edenlere, karşı durmaya devam edecektir. Kadının onurunu kırarak, bunun üzerinden toplumu çözmeyi hedefleyen, egemen ve yaygın kadın istismarcılarına tek kelime etmeyenlerin kime çanak tuttuklarını görememeleri düşündürücüdür.

Vakit gazetesi, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da, iftira ve kınamalara aldırmadan; zulme ve gadre uğramışlardan yana olan tavrını sürdürecek; hangi inanç ve düşüncede olursa olsun, kadına yönelen haksız ve onur kırıcı uygulamalarla mücadeleye devam edecektir.

Hergele’nin cezasını Hürriyet ödedi yatırımcı zarara uğratıldı

50 bin TL para cezası ve yaklaşık 10 bin TL’ye ilan masrafının Ahmet Hakan Coşkun’dan tahsil edilerek ödenmesi gerekirken, halka açık şirket vasfı bulunan Hürriyet gazetesinin kasasından ödendiği öğrenildi. Halka açık şirket vasfı bulunan Hürriyet Gazetecilik A.Ş.’nin, Ahmet Hakan’ın kusuru dolayısıyla verilen cezayı şirket kasasından ödeyerek, yatırımcısını zarara uğrattığı kaydedildi. Coşkun’un, masraflarıyla birlikte 60 bin TL’yi bulan tekzip cezasını şirkete ödeterek Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Suçun tamamı Ahmet Hakan’a ait olmasına rağmen cezayı şirket kasasından ödeyen Hürriyet’in “yatırımcısını zarara uğrattığı” gerekçesiyle SPK’nın işlem başlatması bekleniyor.